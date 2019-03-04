Huawei планує подати позов проти уряду США

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Компанія подасть позов у Техасі

Китайська телекомунікаційна компанія Huawei планує подати позов проти уряду Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Відповідну інформацію агентству повідомив співрозмовник, обізнаний зі справою.

За його словами, позов планують подати через американський оборонний закон.

"Китайська телекомунікаційна компанія Huawei планує подати позов у четвер проти уряду Сполучених Штатів на підставах, пов'язаних з американським оборонним законом", - зазначає Reuters.

Джерело видання зазначає, що компанія подасть позов у Техасі через оборонний закон, який був підписаний ще минулого року.

Так, оборонний закон "Акт про національну оборону" обурив Пекін. Він посилює контроль над американськими урядовими контрактами з китайськими компаніями, включаючи Huawei, та посилює роль комісії, яка переглядає пропозиції, що пов'язані з іноземними інвестиціями.

Нагадаємо, раніше фінансовий директор китайської компанії Huawei Мен Ваньчжоу, затримана в Канаді за запитом США, подала в суд на уряд Канади, прикордонну службу країни і кінну поліцію через "порушення її прав". Так, Ваньчжоу була затримана у грудні 2018 року.

Як писало РБК-Україна раніше, влада США висунула офіційні звинувачення проти китайської компанії Huawei в промисловому шпигунстві і шахрайстві.