Затримана в Канаді фіндиректор Huawei подала в суд на владу Канади

Фото: Мен Ваньчжоу (vaaju.com)

Ваньчжоу вважає, що Канада порушила її права і вимагає компенсації

Фінансовий директор китайської компанії Huawei Мен Ваньчжоу, затримана в Канаді за запитом США, подала в суд на уряд Канади, прикордонну службу країни і кінну поліцію через "порушення її прав". Про це заявила юридична фірма Gudmundseth Mickelson, представник Ваньчжоу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Globe and Mail.

За інформацією видання, цивільний позов був поданий до канадського суду 1 березня.

У позові йдеться, що згадані служби допустили "серйозні порушення конституційних прав" Ваньчжоу і повинні виплатити компенсацію.

Представник фіндиректора Huawei стверджує, що працівники прикордонної служби "під виглядом рутинної прикордонної перевірки" незаконно затримали, обшукали та допитали їхню клієнтку, щоб отримати від неї покази до арешту і законного виконання її прав.

Нагадаємо, влада США висунули офіційні звинувачення проти китайської компанії Huawei в промисловому шпигунстві і шахрайстві.

У грудні 2018 року фіндиректора Huawei Ваньчжоу була затримана в Канаді за запитом США.

На початку березня Канада офіційно розпочала процес екстрадиції на територію Сполучених Штатів фіндиректора Huawei.