Бывший гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг впервые публично прокомментировал свою отставку, признал личные ошибки и пообещал содействовать расследованию. Он также заявил, что готов снова возглавить компанию, однако ее топы пока не рассматривают такой сценарий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Официальное "каятство" Хуанга и волна поддержки

В обращении на платформе X Дженсен Хуанг признал, что "не оправдал высоких стандартов компании, допустил серьезные ошибки в личной жизни и создал проблемы для совета директоров".

Он подтвердил готовность полностью сотрудничать с независимым расследованием.

В то же время, эксглава NVIDIA подчеркнул, что получает многочисленные просьбы от работников, клиентов и партнеров "вернуться в управление в период острых рыночных и геополитических вызовов".

Спустя past week, I'be been overwhelmed по love и содействие friends, industry colleagues, и люди I've never met. Thank you to everyone who has shown kindness to my family and me. Это means the world to me. И мы отправляемся в США 53 лет назад, и став американским городом является одним из больших подарков и плодотворных моментов моего жизни. NVIDIA has been my life's work. Строительство его в фирме это в настоящее время поблизости мои коллеги должны быть привилегией и honor. Но когда в Америке можно company как NVIDIA be possible. I love our country, and I love NVIDIA. Я ничего не жив вверх по стандартам, относящихся к ней на NVIDIA, и я должен сделать серьезные куски в моем личном здравии. Я создал проблемы для ящиков, что я глубокий regret. Я собственный мои mistakes completely, and I am committed до cooperating with the board's independent investigation. Безусловно, мой департамент, я есмь отображая звонки от NVIDIA's трудящихся, инвесторов, business partners, и клиентов для меня к возврату в CEO. Многие продолжают идти от меня directly, как фирма навигации комплексной технологии, рынка, competitive, и geopolitical dynamics. NVIDIA является once-in-a-generation company. Якщо союзники директорів усвідомили, що мій повернення є в значній мірі наших shareholders, наших працівників, company, and America, я можу бути впевнений в тому, що телефонують і повернуть в CEO. Thank you again to everyone who has shared their good wishes. Я am profoundly humbled by your support. Для моей семьи: я люблю вас, и я буду останавливаться остаться в моем жизненном мире. Jensen — Jensen Huang (@JensenHuang) November 17, 2026

Кампания в поддержку основателя приобрела глобальный масштаб. Петицию за его возвращение уже подписали более 180 тысяч человек, включая действующих работников техногиганта.

В защиту Хуанга публично выступили Илон Маск, Дональд Трамп и руководитель Epic Games Тим Свини.

Влиятельные акционеры, в частности Гевин Бейкер из Atreides Management и гендиректор Altimeter Capital Management Брэд Герстнер, призвали не спешить с поиском замены для выяснения всех обстоятельств.

Интересно, что в Тайване самый высокий небоскреб Тайбэй 101 подсветили надписью о поддержке Хуанга.

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Жесткая позиция совета директоров и новый контроль за Китаем

Несмотря на общественное давление и лояльность инвесторов, совет директоров NVIDIA демонстрирует непреклонность. По данным осведомленных источников, возвращение Хуанга на должность CEO пока вообще не рассматривается.

Главный фокус руководства сосредоточен на проверке возможных рисков для национальной безопасности США и сохранении корпоративных тайн из-за романа бывшего руководителя с вероятной китайской шпионкой.

Вместо кадровых компромиссов компания создала при совете директоров специальный комитет национальной безопасности и экспортного контроля. Новый орган ужесточит надзор за деятельностью NVIDIA на китайском рынке.

В его состав вошли:

Сюзанна Нора Джонсон (председатель комитета) - бывшая вицеголова банка Goldman Sachs;

Стивен Нил - экс-партнер юридической фирмы Cooley LLP;

Джон Дабири - профессор аэронавтики и машиностроения Калифорнийского технологического института.

Президент США Дональд Трамп уже положительно оценил создание этого надзорного органа, назвав "удачным решением" шаг компании в интересах национальной безопасности.