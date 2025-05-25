"Заря" вывела "Полесье" в Лигу конференций: известны все представители в еврокубках от УПЛ

Ожесточенной оказалась борьба за последнюю путевку в еврокубки. За заветную четвертую строчку в итоговой таблице украинской Премьер-лиги до последнего боролись житомирское "Полесье", львовские "Карпаты" и криворожский "Кривбасс".

УПЛ, 30-й тур

"Карпаты" - "Заря" - 1:3

Голы: Бабогло, 17 - Джордан, 25, Мичин, 58, Слесар, 73

"Полесье" - "Кривбасс" - 1:1

Голы: Батиста, 50 - Твердохлеб, 30

Расклады перед финишем

Перед заключительным туром "Полесье" имело 47 очков, "Карпаты" и "Кривбасс" - по 46.

Самая понятная задача была у "Полесья": победа обеспечивала ему итоговую четвертую строчку при любом сценарии в параллельном поединке.

Тяжелее всего было "Кривбассу". Даже победа в житомирском матче не гарантировала ему успеха в споре. Ведь в случае выигрыша "Карпат" было бы равенство баллов, а у львовян - преимущество в личных встречах (3:0, 0:2).

"Карпатам" в свою очередь надо было побеждать "Зарю" и надеяться, что "Полесье" потеряет очки в матче с криворожанами. Если же львовяне и житомирцы набирали равное количество баллов, преимущество было бы у последних за счет личных матчей (3:1, 1:1).

Как прошли матчи

Первый гол зрители увидели во Львове: после затяжной атаки "Карпат" Бабогло затолкал мяч в ворота - 1:0. В Житомире в то время табло показывало нули, следовательно львовский клуб захватил лидерство в европейской гонке.

Но все изменилось в середине первых таймов. В течение пяти минут "Заря" сравняла счет во Львове, а в Житомире - Твердохлеб вывел вперед "Кривбасс". Теперь уже криворожане выходили на четвертую позицию. При таких результатах команды ушли на перерывы.

В начале второй половины игры в Житомире Батиста сделал счет - 1:1. Это устраивало "Полесье". Но во Львове второй мяч мог в любой момент оказаться в воротах "Зари" и перечеркнуть надежды "волков". Да и в Житомире "Кривбасс" не оставлял надежд на победу.

Под конец матчей неожиданно перевернулась игра во Львове, где "Заря" забила второй, а затем и третий голы. Стало ясно, что "Карпаты" выбывают из борьбы, и поэтому все между собой должны решать участники житомирской встречи. Здесь, несмотря на все усилия гостей, дело так и завершилось ничьей. Следовательно "Полесье" получило последнюю еврокубковую путевку.

Представительство Украины в еврокубках-2025/26

Таким образом окончательно определились все представители Украины в континентальных соревнованиях следующего сезона.

"Динамо " - Лига чемпионов, второй квалификационный раунд (три соперника до основного этапа).

"Шахтер " - Лига Европы, первый квалификационный раунд (четыре соперника до основного этапа).

"Александрия " - Лига конференций, второй квалификационный раунд.

"Полесье " - Лига конференций, второй квалификационный раунд.

В ЛК обоим нашим представителям нужно будет пройти трех соперников для выхода в основной турнир.