"Заря" вывела "Полесье" в Лигу конференций: известны все представители в еврокубках от УПЛ
Ожесточенной оказалась борьба за последнюю путевку в еврокубки. За заветную четвертую строчку в итоговой таблице украинской Премьер-лиги до последнего боролись житомирское "Полесье", львовские "Карпаты" и криворожский "Кривбасс".
О ходе событий в решающих поединках - рассказывает РБК-Украина.
УПЛ, 30-й тур
"Карпаты" - "Заря" - 1:3
Голы: Бабогло, 17 - Джордан, 25, Мичин, 58, Слесар, 73
"Полесье" - "Кривбасс" - 1:1
Голы: Батиста, 50 - Твердохлеб, 30
Расклады перед финишем
Перед заключительным туром "Полесье" имело 47 очков, "Карпаты" и "Кривбасс" - по 46.
Самая понятная задача была у "Полесья": победа обеспечивала ему итоговую четвертую строчку при любом сценарии в параллельном поединке.
Тяжелее всего было "Кривбассу". Даже победа в житомирском матче не гарантировала ему успеха в споре. Ведь в случае выигрыша "Карпат" было бы равенство баллов, а у львовян - преимущество в личных встречах (3:0, 0:2).
"Карпатам" в свою очередь надо было побеждать "Зарю" и надеяться, что "Полесье" потеряет очки в матче с криворожанами. Если же львовяне и житомирцы набирали равное количество баллов, преимущество было бы у последних за счет личных матчей (3:1, 1:1).
Как прошли матчи
Первый гол зрители увидели во Львове: после затяжной атаки "Карпат" Бабогло затолкал мяч в ворота - 1:0. В Житомире в то время табло показывало нули, следовательно львовский клуб захватил лидерство в европейской гонке.
Но все изменилось в середине первых таймов. В течение пяти минут "Заря" сравняла счет во Львове, а в Житомире - Твердохлеб вывел вперед "Кривбасс". Теперь уже криворожане выходили на четвертую позицию. При таких результатах команды ушли на перерывы.
В начале второй половины игры в Житомире Батиста сделал счет - 1:1. Это устраивало "Полесье". Но во Львове второй мяч мог в любой момент оказаться в воротах "Зари" и перечеркнуть надежды "волков". Да и в Житомире "Кривбасс" не оставлял надежд на победу.
Под конец матчей неожиданно перевернулась игра во Львове, где "Заря" забила второй, а затем и третий голы. Стало ясно, что "Карпаты" выбывают из борьбы, и поэтому все между собой должны решать участники житомирской встречи. Здесь, несмотря на все усилия гостей, дело так и завершилось ничьей. Следовательно "Полесье" получило последнюю еврокубковую путевку.
Представительство Украины в еврокубках-2025/26
Таким образом окончательно определились все представители Украины в континентальных соревнованиях следующего сезона.
"Динамо " - Лига чемпионов, второй квалификационный раунд (три соперника до основного этапа).
"Шахтер " - Лига Европы, первый квалификационный раунд (четыре соперника до основного этапа).
"Александрия " - Лига конференций, второй квалификационный раунд.
"Полесье " - Лига конференций, второй квалификационный раунд.
В ЛК обоим нашим представителям нужно будет пройти трех соперников для выхода в основной турнир.