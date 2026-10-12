Кто заменит МКС: NASA даст сотни миллионов долларов на новые орбитальные станции

NASA ищет частные компании, которые построят космические станции взамен МКС после 2030 года. Агентство уже объявило официальный конкурс предложений для бизнеса. Цель - обеспечить непрерывное присутствие людей на низкой околоземной орбите.
Об этом РБК-Украина информирует со ссылкой на Ars Technica.
Документация устанавливает четкие сроки и требования к участникам. Заявки по программе Commercial LEO Destinations принимаются до 8 декабря, а итоги первой фазы объявят в апреле.
Победители первого этапа - а NASA рассчитывает выбрать по меньшей мере две компании - получат гарантированное финансирование от 100 миллионов долларов.
Следующие этапы программы предусматривают:
Глава NASA Джаред Исаакман подчеркнул, что агентство не планирует покидать низкую околоземную орбиту Земли.
Передача базовой инфраструктуры частным операторам позволит высвободить ресурсы для более сложных задач - освоение Луны и подготовки миссий на Марс.
Фаворитами конкурса считаются компании Axiom Space, Voyager Space с проектом Starlab и Vast Space. В то же время, SpaceX пока не планирует подавать собственную заявку, а участие Blue Origin остается под вопросом.
Читайте больше: Зависят от Маска: почему высадка астронавтов NASA на Луну оказалась под угрозой
Один из важнейших пунктов новой программы касается доставки экипажей и грузов.
Раньше частные компании должны были самостоятельно искать транспортных партнеров. Это создавало риски, ведь SpaceX собирается вывести из строя корабль Crew Dragon вместе с затоплением МКС ориентировочно в 2030-2032 годах.
Чтобы снять финансовую и логистическую нагрузку с разработчиков станций, NASA изменила условия:
Скорее всего, основным транспортным средством для этих начальных миссий станет корабль Starliner от компании Boeing, на доработку и сертификацию которого NASA недавно выделило дополнительные 359 миллионов долларов.
К слову, руководители Axiom Space, Voyager Space и Vast уже приветствовали обнародование итоговых требований и подтвердили готовность бороться за право создать новое поколение орбитальных станций для всего человечества.