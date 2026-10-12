Кто заменит МКС: NASA даст сотни миллионов долларов на новые орбитальные станции

Что известно о конкурсе Commercial LEO Destinations?

Документация устанавливает четкие сроки и требования к участникам. Заявки по программе Commercial LEO Destinations принимаются до 8 декабря, а итоги первой фазы объявят в апреле.

Победители первого этапа - а NASA рассчитывает выбрать по меньшей мере две компании - получат гарантированное финансирование от 100 миллионов долларов.

Следующие этапы программы предусматривают:

разработку, испытание и сертификацию новых орбитальных комплексов;

закупку не менее четырех регулярных миссий для доставки астронавтов на новые частные станции;

привлечение общего бюджета, который будет в дальнейшем исчисляться миллиардами долларов.

Глава NASA Джаред Исаакман подчеркнул, что агентство не планирует покидать низкую околоземную орбиту Земли.

Передача базовой инфраструктуры частным операторам позволит высвободить ресурсы для более сложных задач - освоение Луны и подготовки миссий на Марс.

Фаворитами конкурса считаются компании Axiom Space, Voyager Space с проектом Starlab и Vast Space. В то же время, SpaceX пока не планирует подавать собственную заявку, а участие Blue Origin остается под вопросом.

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Решение транспортной проблемы и логистическая поддержка

Один из важнейших пунктов новой программы касается доставки экипажей и грузов.

Раньше частные компании должны были самостоятельно искать транспортных партнеров. Это создавало риски, ведь SpaceX собирается вывести из строя корабль Crew Dragon вместе с затоплением МКС ориентировочно в 2030-2032 годах.

Чтобы снять финансовую и логистическую нагрузку с разработчиков станций, NASA изменила условия:

Разработчикам больше не нужно предоставлять подписанные контракты или письма о намерениях от перевозчиков.

Агентство берет на себя обеспечение и оплату доставки экипажей для первых четырех миссий.

Стоимость одного рейса с четырьмя астронавтами в 2030 году оценивают в 325 миллионов долларов, а грузового корабля - в 300 миллионов долларов.

Скорее всего, основным транспортным средством для этих начальных миссий станет корабль Starliner от компании Boeing, на доработку и сертификацию которого NASA недавно выделило дополнительные 359 миллионов долларов.

К слову, руководители Axiom Space, Voyager Space и Vast уже приветствовали обнародование итоговых требований и подтвердили готовность бороться за право создать новое поколение орбитальных станций для всего человечества.