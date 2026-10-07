Уникальная космическая миссия на грани краха: у зонда Hayabusa2 отказали все двигатели

Миссия японского Hayabusa2 к астероиду оказалась под угрозой - у зонда сломался последний рабочий ионный двигатель. Инженеры JAXA пытаются спасти миссию.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Gizmodo .

SOS в глубоком космосе

Зонд Hayabusa2 был запущен в декабре 2014 года для сбора образцов с поверхности астероида Рюгу.

В июне 2018 года аппарат успешно достиг объекта, создал искусственный кратер с помощью импактора и унес грунт из-под поверхности космического тела.

В декабре 2020 года зонд сбросил капсулу с образцами в австралийском аутбеке и направился к астероиду 1998 года KY26 - быстровращающемуся околоземному объекту, который, по оценкам NASA, содержит около одного миллиона галлонов воды (4 546 090 литров - прим. ред.).

Однако на пути к новой цели космический аппарат столкнулся с серьезными техническими проблемами. Зонд оснащен четырьмя ксеноновыми ионными двигателями сверхвысокочастотного разряда, обозначенными A, B, C и D.

Для работы каждого двигателя требуется одновременное функционирование двух основных узлов - источника ионов и нейтрализатора.

В течение длительного времени двигатели A, C и D подверглись износу и вышли из строя, тогда как двигатель B сохраняли для второго этапа миссии.

В середине августа двигатель B также остановился: диагностика обнаружила выход из строя источника ионов при сохранении рабочего состояния нейтрализатора.

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Для решения проблемы инженеры JAXA решили использовать нестандартный подход, перекомпоновав уцелевшие узлы из разных двигателей.

Поскольку в двигателях C и D вышли из строя именно нейтрализаторы, но сохранились рабочие источники ионов, специалисты планируют изменить электрическую схему на борту и объединить функционирующий нейтрализатор двигателя с рабочим источником ионов двигателя D.

Запуск этой гибридной системы запланирован на конец октября. В случае успешного перезапуска специалистам еще предстоит оценить общую степень деградации систем зонда, чтобы понять, хватит ли его ресурса для достижения цели.

Подобный инженерный трюк JAXA уже успешно применял во время первой миссии Hayabusa, которая в 2010 году доставила на Землю пылевые образцы астероида Итокава.

Тогда на борту первого зонда вышли из строя несколько источников ионов и нейтрализаторов, однако создание "гибридного" двигателя позволило аппарату завершить миссию и вернуться домой.

Ученые надеются, что замысел позволит продолжить уникальную космическую миссию.