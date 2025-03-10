Кто едет в Джидду. Будут ли Зеленский и Трамп на переговорах в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии уже завтра, 11 марта, должна состояться встреча между украинскими и американскими чиновниками. Они планируют обсудить возможное мирное соглашение между Россией и Украиной и не только.

Более подробно о том, кто войдет в состав делегаций и будут ли президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп участвовать в переговорах, - в материале РБК-Украина ниже.

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Поездка Зеленского в Саудовскую Аравию

О планах президента Украины Владимира Зеленского посетить Саудовскую Аравию 10 марта стало известно еще в феврале.

Изначально глава украинского государства собирался поехать в Саудовскую Аравию 19 февраля. Но визит перенесли, поскольку 18 февраля в Эр-Рияде встречались американская и российская делегации, и Зеленский "не захотел совпадений".

На прошлой неделе президент подтвердил, что он посетит Саудовскую Аравию 10 марта и встретится с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом.

"После этого моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами. Украина больше всего заинтересована в мире", - уточнял глава государства.

При этом о возможности его участия во встрече с американскими чиновниками глава государства ничего не упоминал.

Планы Трампа

Президент США Дональд Трамп практически спустя несколько дней после инаугурации заявлял о том, что он выбирает страну, в которую он совершит свой первый зарубежный визит. По словам американского лидера, обсуждается возможность поездки в Британию или Саудовскую Аравию.

"Это может быть Саудовская Аравия. Это может быть Великобритания. Традиционно это была Великобритания. Но в прошлый раз я ездил в Саудовскую Аравию, потому что они согласились купить американских товаров на 450 миллиардов долларов", - отмечал он в конце января.

После этого, в феврале, Трамп допускал, что он поедет в Саудовскую Аравию для личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Уже на прошлой неделе американский лидер даже поставил условие для своего визита в Саудовскую Аравию. Как заявлял Трамп, такая поездка состоится, если будет заключена сделка на 1 триллион долларов.

"В прошлый раз, когда я ездил в Саудовскую Аравию, они вложили 450 миллиардов долларов... Теперь они стали богаче, а мы все постарели. Поэтому я сказал: "Я буду, если вы заплатите триллион долларов" - 1 триллион долларов американским компаниям в течение четырех лет", - уточнял он.

При этом Трамп не называл каких-либо конкретных дат или даже примерных сроков. Тем более он не заявлял о планах участвовать во встрече с украинской делегацией в Джидде.

Состав делегаций

По состоянию на сейчас известно, что в американскую делегацию войдут:

госсекретарь США Марко Рубио;

спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф;

советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

Стоит отметить, что именно в таком составе американская делегация встречалась с российской в Эр-Рияде 18 февраля.

При этом в украинскую делегацию войдут:

руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (возглавит делегацию);

министр иностранных дел Украины Андрей Сибига;

министр обороны Украины Рустем Умеров;

заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

Также Зеленский отмечал, что в переговорах будут участвовать еще несколько представителей дипломатического корпуса, но конкретных фамилий он не называл.