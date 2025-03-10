Хто їде в Джидду. Чи будуть Зеленський і Трамп на переговорах у Саудівській Аравії

У Саудівській Аравії вже завтра, 11 березня, має відбутися зустріч між українськими та американськими чиновниками. Вони планують обговорити можливу мирну угоду між Росією та Україною і не тільки.

Детальніше про те, хто увійде до складу делегацій і чи будуть президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп брати участь у переговорах, - у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Поїздка Зеленського до Саудівської Аравії

Про плани президента України Володимира Зеленського відвідати Саудівську Аравію 10 березня стало відомо ще в лютому.

Спочатку глава української держави збирався поїхати в Саудівську Аравію 19 лютого. Але візит перенесли, оскільки 18 лютого в Ер-Ріяді зустрічалися американська і російська делегації, і Зеленський "не захотів збігів".

Минулого тижня президент підтвердив, що він відвідає Саудівську Аравію 10 березня і зустрінеться зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом.

"Після цього моя команда залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами. Україна найбільше зацікавлена в мирі", - уточнював глава держави.

При цьому про можливість його участі у зустрічі з американськими чиновниками глава держави нічого не згадував.

Плани Трампа

Президент США Дональд Трамп практично за кілька днів після інавгурації заявляв про те, що він обирає країну, в яку він здійснить свій перший закордонний візит. За словами американського лідера, обговорюється можливість поїздки до Британії або Саудівської Аравії.

"Це може бути Саудівська Аравія. Це може бути Велика Британія. Традиційно це була Велика Британія. Але минулого разу я їздив до Саудівської Аравії, тому що вони погодилися купити американських товарів на 450 мільярдів доларів", - зазначав він наприкінці січня.

Після цього, у лютому, Трамп припускав, що він поїде до Саудівської Аравії для особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Уже минулого тижня американський лідер навіть поставив умову для свого візиту до Саудівської Аравії. Як заявляв Трамп, така поїздка відбудеться, якщо буде укладено угоду на 1 трильйон доларів.

"Минулого разу, коли я їздив до Саудівської Аравії, вони вклали 450 мільярдів доларів... Тепер вони стали багатшими, а ми всі постаріли. Тому я сказав: "Я буду, якщо ви заплатите трильйон доларів" - 1 трильйон доларів американським компаніям протягом чотирьох років", - уточнював він.

При цьому Трамп не називав якихось конкретних дат або навіть приблизних термінів. Тим більше він не заявляв про плани брати участь у зустрічі з українською делегацією в Джидді.

Склад делегацій

Станом на зараз відомо, що до американської делегації увійдуть:

держсекретар США Марко Рубіо;

спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф;

радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц.

Варто зазначити, що саме в такому складі американська делегація зустрічалася з російською в Ер-Ріяді 18 лютого.

При цьому до української делегації увійдуть:

керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (очолить делегацію);

міністр закордонних справ України Андрій Сибіга;

міністр оборони України Рустем Умєров;

заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Також Зеленський зазначав, що в переговорах братимуть участь ще кілька представників дипломатичного корпусу, але конкретних прізвищ він не називав.