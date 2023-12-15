Кто такой Виктор Орбан. Премьер Венгрии, который критикует Украину и дружит с Путиным

При подготовке материала использовались публичные заявления Виктора Орбана, материалы BBC, Telex, Guardian.

Русофоб-антисоветчик

Орбан пришел в венгерскую политику в конце 1980-х, во время краха коммунистического блока в Восточной Европе, активно выступал за вывод из страны советских войск, вспоминал о кровавом подавлении Москвой венгерского восстания 1956 года.

Впервые став премьер-министром страны в 1998 году, он не только не поддерживал политические контакты с Россией, но и препятствовал экономической экспансии россиян в Венгрию. BBC называло его "самым антироссийским политиком в Центральной Европе".

В 2002 году Орбан оказался в оппозиции, его политическая платформа все активнее смещалась в сторону национал-консерватизма и популизма. Тем не менее, после российской агрессии против Грузии в 2008 году, Орбан публично выступил с призывом как можно скорее принять Украину и Грузию в НАТО.

В следующем году он посетил съезд правящей в РФ партии "Единая Россия", переориентировался с Запада на Восток, все активнее критиковал европейскую либеральную демократию. В 2010 году его партия "Фидес" выиграла выборы, Орбан снова сел в премьерское кресло, которое сохраняет за собой до сих пор.

Языковой вопрос

В Украине широкая публика впервые обратила серьезное внимание на Орбана в 2014 году, вскоре после начала первой волны российской агрессии. Тогда венгерский премьер выступил с идеей предоставить закарпатским венграм автономию.

С тех пор тема венгерского меньшинства на Закарпатья стала главным инструментом Орбана на украинском направлении. Особенно она обострилась с 2017 года, с принятием Верховной радой нового закона об образовании, направленного на укрепление позиций украинского языка. С тех пор венгерская власть планомерно мешает украинской интеграции в Евросоюз и НАТО, пользуясь принятым в этих организациях принципом консенсусного принятия ключевых решений.

Многократные попытки Киева искать компромисс с Будапештом по национально-языковому вопросу в конечном счете разрушались венгерской стороной. Впрочем, как показали события последних дней, "защита закарпатских венгров" для Орбана скорее была поводом, а не причиной антиукраинской политики.

Ведь даже принятие Радой нового закона о нацменьшинствах, одобренного Евросоюзом, и публичное обращение самих закарпатских венгров с призывом не мешать европейской интеграции Украины его риторику не изменили. Забыв о "защите закарпатских венгров", Орбан сейчас спекулирует на темах коррупции в Украине, российско-украинской войны (которую, по его мнению, Украина никогда не выиграет) и т.д.

Путь к авторитаризму

За время второй премьерской каденции Орбана Венгрия планомерно деградирует в плане демократии, по мнению многих обозревателей, скатившись уже до фактического авторитаризма. В сентябре прошлого года Европарламент обратился к Еврокомиссии с призывом ввести санкции против Венгрии за сворачивание демократических свобод, в частности, свободы слова, ущемление прав меньшинств, утрату независимости судебной системы и т.д.

Из-за проблем с верховенством права и правами человека Брюссель регулярно блокирует многомиллиардные выплаты Венгрии из общеевропейского бюджета, и этот вопрос является темой постоянных торгов между Орбаном и европейскими чиновниками, в том числе и по вопросу Украины.

Собственно, и согласие Орбана не блокировать открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС непосредственно связано с разморозкой 10 миллиардов евро для Будапешта.

Во внутренней политике Орбан системно продвигает в Венгрии ультраконсервативную повестку, позиционируя мигрантов и ЛГБТ-сообщество врагами его нации. Временами он позволяет себе тезисы, которые в Европе озвучивают разве что маргинальные ультраправые политики, но не лидеры государств.

Так, летом прошлого года большой скандал вызвало его выступление о "смешении европейских и неевропейских рас", в котором он подчеркивал, что в Венгрии, в отличие от других стран континента, сохраняется "расовая чистота".

В поисках друзей

В своем хроническом противостоянии с Брюсселем Орбан отчаянно ищет союзников, среди правых и ультраправых партий Европы. Долгое время его ключевым партнером была правившая в Польше "Право и справедливость", которой Евросоюз выдвигал аналогичные обвинения в авторитарных замашках, ущемлении прав человека, свободы слова и независимости правосудия и т.д.

Но полномасштабная агрессия РФ против Украины рассорила Будапешт и Варшаву. Лидер "ПиС" Ярослав Качинский прямо заявил, что его страна не будет сотрудничать с Орбаном из-за антиукраинской позиции последнего. По аналогичной причине расстроились и отношения Орбана с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая также заняла радикально проукраинскую позицию.

Единственный успех Орбана последнего времени – приход ко власти в Словакии популистов во главе с Робертом Фицо. Но тот является еще большим оппортунистом, чем сам Орбан, и на масштабный открытый конфликт с Брюсселем идти явно не готов.

В такой ситуации естественным союзником Орбана оказался Владимир Путин. Их позиции совпадают по множеству вопросов: от консервативно-популистской риторики, ненависти к "либеральной демократии" и презрения к правам человека - и до войны в Украине. Орбан неустанно озвучивает максимально выгодные Кремлю нарративы, ключевой из которых – поддержка Украины со стороны Запада бессмысленна и должна быть прекращена. Есть и чисто экономический фактор: Венгрия получает от России энергоносители со скидкой, а россияне построят в стране АЭС "Пакш-2".

В венгерских кругах ходит еще одно объяснение резкого разворота Орбана на Москву в конце 2000-х: якобы он банально получил от Кремля чемодан с деньгами. Но реальных доказательств этой версии пока никто не предоставил.