В Украине запустили новое приложение для поиска работы: что известно
В Украине появилось новое приложение для поиска работы. Его запустила Государственная служба занятости. Оно уже доступно для скачивания в App Store и Google Play.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.
Государственная служба занятости при поддержке правительств Польши, Германии и Программы развития ООН (ПРООН) представила мобильное приложение "Государственная служба занятости". Отмечается, что это приложение должно стать крупнейшей в Украине базой вакансий с удобными фильтрами, в том числе с наличием жилья или для ветеранов.
Кроме поиска работы, пользователи могут подать заявку на обучение, получить ваучер для повышения квалификации, зарегистрироваться в электронной очереди, создать электронный кабинет соискателя, обратиться к карьерному советнику или спланировать встречу с потенциальным работодателем. Также в приложении можно пройти онлайн-курс или получить справку.
Авторизация осуществляется через КЭП, Bank ID, Дия.Подпись или в гостевом режиме. Пользоваться сервисом могут и украинцы за границей.
По данным Государственной службы занятости, в 2023 году услугами службы воспользовались 665 тысяч украинцев, а в этом году уже более 548 тысяч человек. При запуске мобильного приложения ожидается значительное уменьшение нагрузки на физические центры занятости.
Сейчас функции приложения полностью ориентированы на поисковиков работы, но в планах – разработка функционала для работодателей, что позволит упростить процесс поиска персонала.
Ранее РБК-Украина писало, что Кабинет министров Украины утвердил экспериментальный проект, направленный на обучение и трудоустройство женщин в областях, где они традиционно недостаточно представлены. Инициатива продлится два года. Правительство утвердило список из 31 профессии для обучения и дальнейшего трудоустройства, среди которых водители трамваев и троллейбусов, электромонтеры, слесари, машинисты, столяры, трактористы и операторы станков с программным управлением.
Также мы рассказывали, что на рынке труда Украины ощущается острый дефицит специалистов в узкопрофильных отраслях. Хотя количество вакансий от работодателей возобновилось до уровня прошлого года, конкуренция на одно место остается ниже, чем до начала полномасштабного вторжения РФ. Среди наиболее востребованных специалистов: специалисты по коммуникациям, диджиталу, маркетингу, бизнес-развитию и продажам; инженеры и работники оборонно-промышленного комплекса, умеющие работать с металлом и оборудованием.
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