В Украине запустили новое приложение для поиска работы: что известно

В Украине появилось новое приложение для поиска работы. Его запустила Государственная служба занятости. Оно уже доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины .

Государственная служба занятости при поддержке правительств Польши, Германии и Программы развития ООН (ПРООН) представила мобильное приложение "Государственная служба занятости". Отмечается, что это приложение должно стать крупнейшей в Украине базой вакансий с удобными фильтрами, в том числе с наличием жилья или для ветеранов.

Кроме поиска работы, пользователи могут подать заявку на обучение, получить ваучер для повышения квалификации, зарегистрироваться в электронной очереди, создать электронный кабинет соискателя, обратиться к карьерному советнику или спланировать встречу с потенциальным работодателем. Также в приложении можно пройти онлайн-курс или получить справку.

Авторизация осуществляется через КЭП, Bank ID, Дия.Подпись или в гостевом режиме. Пользоваться сервисом могут и украинцы за границей.

По данным Государственной службы занятости, в 2023 году услугами службы воспользовались 665 тысяч украинцев, а в этом году уже более 548 тысяч человек. При запуске мобильного приложения ожидается значительное уменьшение нагрузки на физические центры занятости.

Сейчас функции приложения полностью ориентированы на поисковиков работы, но в планах – разработка функционала для работодателей, что позволит упростить процесс поиска персонала.