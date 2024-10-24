Работа без опыта в Киеве: какие вакансии и зарплаты предлагают

Из-за кадрового дефицита в Украине у кандидатов без опыта появилось больше возможностей для трудоустройства. В Киеве вакансии для новичков составляют около трети общего количества предложений работы.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает, какую работу и зарплаты предлагают искателям без опыта в столице.

Содержание:

Количество вакансий без опыта растет

Где в Киеве легче найти работу новичкам

Зарплаты работников без опыта

Количество вакансий без опыта растет

Нехватка кадров на украинском рынке труда с начала полномасштабной войны повлекла за собой тенденцию, когда работодатели все чаще готовы рассматривать кандидатов без опыта.

По аналитическим данным портала Work.ua, в прошлом месяце количество вакансий для соискателей без опыта работы увеличилось до 43% от всех размещенных на сайте. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель увеличился на 7% (в сентябре 2023 – 36%).

Только в Киеве, по состоянию на 23 октября, насчитывалось более 11 тыс. вакансий с отметкой "кандидатам без опыта" из общего количества 31 тыс. объявлений о найме работников (данные Work.ua). На портале robota.ua в Киеве размещено 6 тыс. предложений работы без опыта из общих 38 тыс.

Где в Киеве легче найти работу новичкам

По количеству предложений работы для соискателей без опыта лидерство в столице держат сфера обслуживания и торговля.

Больше всего вакансий для новичков в Киеве на Work.ua представлено в следующих отраслях:

Сфера обслуживания

Розничная торговля

Рабочие специальности, производство

Логистика, склад, ВЭД

Гостинично-ресторанный бизнес, туризм

На портале robota.ua есть данные о профессиях, по которым опыт не обязателен для трудоустройства: продавцы-консультанты, кассиры, официанты, бармены, повара, грузчики, комплектующие, водители, курьеры.

Зарплаты работников без опыта

В сфере торговли принимают на работу людей без опыта на должности продавцов-консультантов, помощников продавцов, кассиров.

Продавец

Самое распространенное предложение для кандидатов без профессиональных навыков. Вакансии размешивают сети супермаркетов, бытовой техники. Сотрудникам предлагают обучение. Средняя зарплата продавцов-консультантов по Киеву составляет 21,5 тыс. грн.

Скриншот Work.ua

Менеджер по продажам

В таких вакансиях ищут специалистов по продаже недвижимости, авто, образовательных услуг, разных товаров.

Средняя зарплата менеджера по продажам составляет 35 тыс. грн в Киеве, но больше всего вакансий размещено в диапазоне 25-30 тыс. грн.

Компании проводят обучение для сотрудников, прохождение которого предполагает повышение зарплаты в будущем.

Скриншот Work.ua

Водитель/ курьер

Службы такси, курьерской доставки активно размещают объявления на должность водителя. Опыт работы не обязателен, но необходимо иметь опыт вождения и наличие водительского удостоверения.

Средние зарплаты по Киеву водителям предлагают на уровне 30 тыс. грн. Обычно доход зависит от количества заказов.

Скриншот robota.ua

Комплектовщик на склад

В обязанности комплектовщика входит приемка, упаковка и сортировка товаров на складах почтовых компаний, онлайн-магазинов, производств.

Работа может быть посменной, в том числе и ночью, также в случае выполнения грузовых работ требуется физическая выносливость. Средняя зарплата комплектовщика в столице – 21 тыс. грн, однако есть и вакансии с уровнем дохода 30 тыс. грн.

Скриншот Work.ua

Официант

В вакансиях официантов наличие предыдущего опыта не всегда является обязательным условием. Для сотрудников проводят обучение, часто обеспечивают бесплатными обедами, спецодеждой.

Скриншот robota.ua

Чаще оплату предлагают за смену, а также чаевые. Средняя зарплата официанта в Киеве – 27,5 тыс. грн.

При подготовке материала использовались: данные сайтов поиска работы robota.ua и Work.ua.