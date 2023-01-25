Кто принимает решения по военным операциям: ответ Ермака

У него спросили, какова роль политического руководства, а именно Зеленского, в принятии военно-тактически-стратегических решений.

"Президент до деталей осведомлен во всем, что касается войны, включая военные операции. Поэтому его роль велика. Но решение принимает Ставка верховного главнокомандующего, которая собирается несколько раз в неделю", - сказал он.

По словам Ермака, Ставка - это командная работа, где выслушивают мнение каждого. Так, на ней всегда выступает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, начальник штаба - заместитель командующего войсками оперативного командования "Восток" Александр Тарновский, глава Службы безопасности Василий Малюк, глава разведки Кирилл Буданов, глава Нацгвардии генерал Юрий Лебедь, секретарь СНБО Алексей Данилов. Речь идет о профессиональном разговоре и коллегиальных решениях.

"Это ответ всем, кто продолжает распространять российский нарратив, что якобы у кого-то есть какие-то конфликты", - добавил Ермак.

Напомним, в прошлый раз президент Владимир Зеленский проводил заседание Ставки верховного главнокомандующего 19 января. В нем, в частности, приняли участие некоторые главы ОВА и новый и.о. министра внутренних дел Игорь Клименко.

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