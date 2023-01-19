Зеленский провел заседание Ставки: участвовали главы ОВА и Клименко
Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня, 19 января, Ставку верховного главнокомандующего. В заседании приняли участие некоторые главы ОВА и новый и.о. министра внутренних дел Игорь Клименко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.
"Несколько часов назад провел заседание Ставки. Были привлечены новые участники заседания, в частности и.о. министра внутренних дел, руководитель Нацполиции Украины Игорь Клименко. Он держит под контролем все то, что зависит от системы МВД в вопросах нашей обороны и безопасности. Также в заседании Ставки сегодня приняли участие руководители некоторых областных военных администраций", - рассказал Зеленский.
По его словам, главы ОВА докладывали о реализации закона о национальном сопротивлении в Волынской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской областях.
"Думаю, понятно, почему именно такая география. Каждый элемент нашей обороны, в частности территориальная оборона, должен быть соответственным образом налажен", - добавил Зеленский.
Он отметил, что на Ставке докладывали и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а также командующий самого горячего направления на фронте - "Хортица".
"Делаем соответствующие шаги, чтобы усилить наши подразделения в битве за Донбасс", - добавил глава государства.
Напомним, вчера, 18 января, Игорь Клименко был назначен исполняющим обязанности министра внутренних дел Украины. Такое решение принял Кабмин.
Кадровые изменения утвердили, поскольку глава МВД Денис Монастырский погиб во время падения вертолета в Броварах.
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