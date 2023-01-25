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Хто приймає рішення щодо військових операцій: відповідь Єрмака

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Рішення щодо військово-тактично-стратегічних операцій приймаються на Ставці верховного головнокомандувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в інтерв'ю Forbes Ukraine.

У нього запитали, яка роль політичного керівництва, а саме Зеленського, у прийнятті військово-тактично-стратегічних рішень.

"Президент до деталей обізнаний у всьому, що стосується війни, включаючи військові операції. Тому його роль велика. Але рішення приймає Ставка верховного головнокомандувача, яка збирається кілька разів на тиждень", - сказав він.

За словами Єрмака, Ставка - це командна робота, де вислуховують думку кожного. Так, на ній завжди виступає головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, начальник штабу - заступник командувача військ оперативного командування "Схід" Олександр Тарнавський, голова Служби безпеки Василь Малюк, голова розвідки Кирило Буданов, очільник Нацгвардії генерал Юрій Лебедь, секретар РНБО Олексій Данілов. Йдеться про професійну розмову та колегіальні рішення.

"Це відповідь усім, хто продовжує розповсюджувати російський наратив, що начебто у когось з кимось є якісь конфлікти", - додав Єрмак.

Нагадаємо, минулого разу президент Володимир Зеленський проводив засідання Ставки верховного головнокомандувача 19 січня. У ньому, зокрема, взяли участь деякі глави ОВА та новий в.о. міністра внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Володимир ЗеленськийАндрій ЄрмакВійна Росії проти України