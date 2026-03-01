RU

Война в Украине

Кто подтолкнул Трампа на войну? Две страны лоббировали удары по Ирану

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о масштабной воздушной атаке на Иран после длительного лоббирования со стороны Израиля и Саудовской Аравии. В результате ударов были ликвидированы верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников.

По данным источников издания, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в течение последнего месяца неоднократно частным образом призывал Трампа к военному нападению. Это происходило несмотря на официальную публичную поддержку Эр-Риядом дипломатического пути решения конфликта.

Параллельно с этим премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху продолжал свою многолетнюю кампанию, убеждая Вашингтон в необходимости силового сценария против Ирана, которого он считает главным врагом. Совместное давление союзников стало решающим фактором для Трампа в принятии решения об атаке.

Ликвидация верхушки иранского режима

Приказ Трампа привел к массированной воздушной кампании, целью которой стали политическое руководство и военные объекты Ирана. Уже в первые минуты операции была подтверждена гибель 86-летнего аятоллы Али Хаменеи, который руководил страной почти 40 лет. Вместе с ним погибли несколько других высокопоставленных иранских чиновников.

Этот удар стал резким отходом от предыдущей политики США, которая десятилетиями избегала полномасштабных попыток свергнуть режим в Тегеране. Трамп назвал атаку "расплатой" за десятилетия конфликтов и призвал иранский народ взять власть в свои руки.

 

Удары по Ирану

Военное противостояние на Ближнем Востоке перешло в фазу открытой войны. После превентивного удара коалиции США и Израиля 28 февраля иранская система управления подверглась сокрушительному удару - сообщается о смерти аятоллы Али Хаменеи и части политического руководства страны.

Несмотря на значительные потери, Иран успел реагировать, атаковав союзные объекты США в регионе (в частности в ОАЭ и Саудовской Аравии) и непосредственно территорию Израиля.

