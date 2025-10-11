ua en ru
Генштаб обновил карты фронта: где идут самые горячие бои

Украина, Суббота 11 октября 2025 10:39
Генштаб обновил карты фронта: где идут самые горячие бои Иллюстративное фото: Генштаб обновил данные о фронте за последние сутки
Автор: Наталья Кава

С начала минувших суток вдоль всей линии фронта зафиксировано 234 боевых столкновения. Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава и артиллерийское средство противника

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес один ракетный и 73 авиационных ударов, применил 32 ракеты, сбросил 155 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4171 обстрел, в том числе 98 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4575 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов:

  • Запорожье;
  • Железнодорожное Запорожской области;
  • Днепр.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано 13 боевых столкновений. Противник нанес четыре авиационных удара, всего сбросил 16 управляемых авиабомб и совершил 144 артиллерийских обстрела, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.
Генштаб обновил карты фронта: где идут самые горячие бои
На Южно-Слобожанском направлении произошло 26 боевых столкновений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного, Каменки, Довгенького и в направлении Кутьковки, Двуречанского, Отрадного, Бологовки, Колодязного.
Генштаб обновил карты фронта: где идут самые горячие бои
На Купянском направлении за сутки зафиксировано 12 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Петропавловки, Богуславки и в направлении Куриловки.
Генштаб обновил карты фронта: где идут самые горячие бои
На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Копанки, Дробышево, Шандриголово, Карповка, Редкодуб, Дерилово, Среднее, Торское и в направлении Ольговки и Ставки.
Генштаб обновил карты фронта: где идут самые горячие бои
На Славянском направлении противник восемь раз атаковал позиции Сил обороны в районах Дроновки, Ямполя и Григорьевки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении подразделения россиян совершили одну бесполезную атаку в направлении Веролюбовки.

На Константиновском направлении враг совершил 22 атаки в районах населенных пунктов Плещеевка, Предтечино, Торецк, Клебан-Бык, Русин Яр, Полтавка и в направлении населенного пункта Бересток.

На Покровском направлении наши защитники остановили 72 атаки агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Уют, Никаноровка, Родинское, Миролюбовка, Новоэкономическое, Мирноград, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Новоукраинка, Удачное, Красный Лиман, Молодецкое, Ореховое, Филиал и в направлении Новопавловки, Балагана.
Генштаб обновил карты фронта: где идут самые горячие бои
На Александровском направлении Силы обороны отбили 28 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Александроград, Январское, Вербовое, Нововасильевское, Толстой, Сосновка, Березовое, Новогригорьевка, Малиновка и Полтавка.
Генштаб обновил карты фронта: где идут самые горячие бои
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.
Генштаб обновил карты фронта: где идут самые горячие бои
На Ореховском направлении за прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений - оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Каменского, Степного и Плавней.
Генштаб обновил карты фронта: где идут самые горячие бои
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили пять атак захватчиков в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу.

За минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1 060 человек. Также украинские воины обезвредили танк, шесть боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему, одну реактивную систему залпового огня, 219 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 18 крылатых ракет и 72 единицы автомобильной техники оккупантов.

