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Кто побеждает на выборах президента Словакии: предварительные результаты

Фото: опубликованы результаты экзит-поллов президентских выборов в Словакии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Словакии завершилось голосование во втором туре выборов президента. За президентское кресло соревновались бывший министр иностранных дел Словакии Иван Корчок и союзник действующего словацкого премьера Петер Пеллегрини, возглавляющий сейчас парламент страны.

РБК-Украина рассказывает, кто побеждает, по предварительным результатам голосования, и какое отношение кандидатов к Украине.

Так, по предварительным результатам (96%), побеждает Петр Пеллегрини. Он набирает 54,32%. Такие данные предварительного подсчета голосов обнародовал словацкий ресурс Dennikn.sk.

Вместе с тем у Ивана Корчка зафиксировано 45,67%.

Добавим, что Корчок уже признал поражение, и поздравил своего главного оппонента на выборах Пелегрини - с победой.

Как известно, в состоявшемся 23 марта первом туре президентских выборов неожиданное преимущество получил Корчок. За него проголосовали 42,4% избирателей, в то время как Пеллегрини набрал 37,1% голосов.

Третье место в первом туре занял бывший глава Верховного суда и симпатик России Штефан Гарабин, получивший поддержку 11,75% выборов. Ожидалось, что избиратели Гарабина во втором туре отдадут свои голоса Пеллегрини.

Что известно о кандидатах в президенты Словакии

Иван Корчок

Экс-министр иностранных дел и бывший посол Словакии в Вашингтоне и Брюсселе, имеющий прозападные взгляды. Корчок, как сторонник ЕС и НАТО, обещал противостоять попыткам правительства Роберта Фицо строить националистический антизападный внешнеполитический курс Словакии.

Корчок также поддерживает оказание оборонной помощи Украине, в отличие от действующего словацкого правительства во главе с Фицо.

"Безопасность Украины повышает и нашу безопасность. Успешная Украина означает новые возможности для развития Словакии", - говорил он ранее.

Фото: Иван Корчок (facebook.com/ivan.korcok)

Петер Пеллегрини

Действующий спикер словацкого парламента и лидер партии "Голос - социальная демократия", входящей в коалиционное правительство Фицо. Пеллегрини, как и Фицо, занимает антизападную позицию, в отличие от своего оппонента во втором туре.

"Словакия не должна быть просто пассивным получателем того, что диктуют Вашингтон и Брюссель", - заявлял Пеллегрини.

Что же касается Украины, то Пеллегрини называл себя "кандидатом мира" и обещал не дать "втянуть Словакию в войну". Как и словацкий премьер, Пеллегрини выступает против помощи Украине в противостоянии российской агрессии.

Однако, как говорил в комментарии РБК-Украина политолог Владимир Фесенко, у Пеллегрин более умеренная позиция, чем у Фицо. И, по словам Фесенко, его нельзя назвать пророссийской или антиукраинской фигурой.

Фото: Петер Пеллегрини (Getty Images)

Выборы в Словакии

Напомним, в конце сентября прошлого года в Словакии состоялись парламентские выборы, по результатам которых было создано коалиционное правительство во главе с Робертом Фицо, обещавшим прекратить военную помощь Украине и выступавшим против вступления Украины в НАТО.

Были опасения, что внешняя политика Словакии станет похожа на политику Венгрии. Однако после смены правительства Братислава не заблокировала ни одного важного решения Евросоюза по Украине.

Теперь в Словакии выбирают нового президента. Действующая глава государства Зузанна Чапутова, с которой у Украины сложились теплые отношения, участия в президентской гонке не принимала.

Год выборов

В 2024 году впервые в истории выборы пройдут более чем в 70 странах с общим населением в 4 млрд человек. И результаты, как минимум, части из них, особенно на Западе, могут повлиять на поддержку Украины. Подробнее о ключевых выборах 2024 года, читайте в материале РБК-Украина.

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Президентские выборы