Кто побеждает на выборах президента Словакии: предварительные результаты

Так, по предварительным результатам (96%), побеждает Петр Пеллегрини. Он набирает 54,32%. Такие данные предварительного подсчета голосов обнародовал словацкий ресурс Dennikn.sk.

Вместе с тем у Ивана Корчка зафиксировано 45,67%.

Добавим, что Корчок уже признал поражение, и поздравил своего главного оппонента на выборах Пелегрини - с победой.

Как известно, в состоявшемся 23 марта первом туре президентских выборов неожиданное преимущество получил Корчок. За него проголосовали 42,4% избирателей, в то время как Пеллегрини набрал 37,1% голосов.

Третье место в первом туре занял бывший глава Верховного суда и симпатик России Штефан Гарабин, получивший поддержку 11,75% выборов. Ожидалось, что избиратели Гарабина во втором туре отдадут свои голоса Пеллегрини.

Что известно о кандидатах в президенты Словакии

Иван Корчок

Экс-министр иностранных дел и бывший посол Словакии в Вашингтоне и Брюсселе, имеющий прозападные взгляды. Корчок, как сторонник ЕС и НАТО, обещал противостоять попыткам правительства Роберта Фицо строить националистический антизападный внешнеполитический курс Словакии.

Корчок также поддерживает оказание оборонной помощи Украине, в отличие от действующего словацкого правительства во главе с Фицо.

"Безопасность Украины повышает и нашу безопасность. Успешная Украина означает новые возможности для развития Словакии", - говорил он ранее.

Фото: Иван Корчок (facebook.com/ivan.korcok)

Петер Пеллегрини

Действующий спикер словацкого парламента и лидер партии "Голос - социальная демократия", входящей в коалиционное правительство Фицо. Пеллегрини, как и Фицо, занимает антизападную позицию, в отличие от своего оппонента во втором туре.

"Словакия не должна быть просто пассивным получателем того, что диктуют Вашингтон и Брюссель", - заявлял Пеллегрини.

Что же касается Украины, то Пеллегрини называл себя "кандидатом мира" и обещал не дать "втянуть Словакию в войну". Как и словацкий премьер, Пеллегрини выступает против помощи Украине в противостоянии российской агрессии.

Однако, как говорил в комментарии РБК-Украина политолог Владимир Фесенко, у Пеллегрин более умеренная позиция, чем у Фицо. И, по словам Фесенко, его нельзя назвать пророссийской или антиукраинской фигурой.

Фото: Петер Пеллегрини (Getty Images)