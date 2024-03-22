Выборы в Словакии. Усилится ли пророссийский курс в случае победы союзника Фицо

В Словакии на президентских выборах, которые стартуют 23 марта, одним из главных претендентов является спикер парламента Петер Пеллегрини. Он возглавляет партию "Глас", находящуюся в коалиции с политсилой премьер-министра Роберта Фицо, и не считается антиукраинской фигурой.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил политолог Владимир Фесенко.

"У него более умеренная позиция, чем у Фицо. Из того, что я слышал, Пеллегрини ­– не такая пророссийская или антиукраинская фигура. Они партнеры, но в свое время была конкуренция и Пеллегрини покинул партию Фицо, сейчас тоже есть разногласия", - сказал он.

При этом политолог отметил наличие риска, что вместе они возьмут власть и внешнюю политику под полный контроль. Однако обратил внимание, что полномочия президента в Словакии ограничены, а правительство - коалиционное.

"Это не та ситуация, как, например, в Венгрии, где есть только одна доминирующая фигура Виктора Орбана", - пояснил Фесенко.

Политолог в беседе с изданием отметил, что не стал бы спешить с выводами.

"В Словакии ситуация может развиваться по-разному", - констатировал он.

Президентские выборы в Словакии

Напомним, в субботу, 23 марта, в Словакии начинаются президентские выборы. Действующая глава государства Зузанна Чапутова, с которой у Украины сложились теплые отношения, участия в гонках не принимает.

Главными претендентами на президентский пост называют спикера парламента Петера Пеллегриния и экс-министра иностранных дел Ивана Корчака ("Свобода и солидарность", SaS). Их рейтинги находятся в районе 33-36%. На третьем месте расположился "правый" политик Штефан Гарабин, который имеет 15%.

Пеллегрини возглавляет партию "Глас", которая находится в коалиции с политической силой Фицо. Корчока называют прозападным и проукраинским политиком. По мнению бывшего премьера Эдуарда Хегера, выборы решат, останется ли Словакия в "западном клубе", поскольку нынешнее правительство "развернуло ее в сторону Кремля".

Напомним также, что после смены правительства Братислава не заблокировала ни одного важного решения Евросоюза по Украине.

Позиция Словакии по отношению к Украине

Прошлой осенью в Словакии прошли парламентские выборы, в результате которых к власти пришли Роберт Фицо и партия "Курс - Социальная демократия". Фицо обещал прекратить бесплатную военную поддержку Украины, а также блокировать членство Украины в НАТО.

Также Фицо неоднократно озвучивал кремлевские тезисы и отличался пророссийской риторикой. В частности, он считает, что война является "замороженным конфликтом", который якобы невозможно разрешить путем военной поддержки Украины.

Недавно Чехия отменила совместное заседание кабинетов министров со Словакией из-за конфликта, вызванного разногласиями по отношению к России и Украине.

На днях президент Словакии Зузанна Чапутова прокомментировала антиукраинскую позицию правительства Фицо.