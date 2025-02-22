Шольц верит, что сохранит должность канцлера после выборов
Канцлер Германии Олаф Шольц верит, что сможет сохранить свою должность после выборов в Бундестаг. Они состоятся уже в воскресенье, 23 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шольца, которого цитирует Tagesschau.
Олаф Шольц является лидером Социал-демократической партии. Он баллотируется от округа в Потсдаме, где также выдвигается глава МИД Германии Анналена Бербок, которая является представительницей Партии зеленых. Во время визита в Потсдам в субботу, 22 февраля, Шольц заявил, что "снова сможет победить".
"Я абсолютно уверен, что смогу снова победить в этом округе - так же, как и в прошлый раз", - сказал он.
По словам Шольца, большое количество избирателей еще не определились, за кого голосовать.
"Я не верю в чудеса, но я верю в победу на выборах. Я убежден, что на этот раз многие люди определятся только на избирательном участке", - считает политик.
Шольц уверен, что многие немцы решат отдать оба голоса за Социал-демократическую партию, "чтобы мы были достаточно сильными и чтобы правительство могло продолжить работу под моим руководством".
Выборы в Германии
Как известно, в это воскресенье, 23 февраля, в Германии состоятся досрочные парламентские выборы. По данным соцопросов, "христианские демократы" (ХДС/ХСС) могут получить больше всего мандатов. Ожидается, что они получат 30% голосов выборов.
На втором месте рейтингов - праворадикальная "Альтернатива для Германии" с 20%. Социал-демократическая партия и "Зеленые" имеют по 16% и 14% соответственно.
Если результаты выборов будут такими же, как предыдущие опросы, то кресло канцлера может получить лидер "христианских демократов" Фридрих Мерц.
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