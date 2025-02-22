Шольц верит, что сохранит должность канцлера после выборов

Канцлер Германии Олаф Шольц верит, что сможет сохранить свою должность после выборов в Бундестаг. Они состоятся уже в воскресенье, 23 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шольца, которого цитирует Tagesschau.

Олаф Шольц является лидером Социал-демократической партии. Он баллотируется от округа в Потсдаме, где также выдвигается глава МИД Германии Анналена Бербок, которая является представительницей Партии зеленых. Во время визита в Потсдам в субботу, 22 февраля, Шольц заявил, что "снова сможет победить".

"Я абсолютно уверен, что смогу снова победить в этом округе - так же, как и в прошлый раз", - сказал он.

По словам Шольца, большое количество избирателей еще не определились, за кого голосовать.

"Я не верю в чудеса, но я верю в победу на выборах. Я убежден, что на этот раз многие люди определятся только на избирательном участке", - считает политик.

Шольц уверен, что многие немцы решат отдать оба голоса за Социал-демократическую партию, "чтобы мы были достаточно сильными и чтобы правительство могло продолжить работу под моим руководством".