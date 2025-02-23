В Германии стартовали выборы в Бундестаг: кто фаворит гонки

Сегодня в Германии проходят выборы, которые определят политическое будущее страны. Голосование продлится до 18:00, после чего начнется подсчет голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais и Politico .

Сегодня в Германии проходят всеобщие выборы, которые определят будущее политическое направление страны. Граждане голосуют за представителей в Бундестаг (Федеральный парламент), а также за нового федерального канцлера.

Избирательные участки открылись в 8:00 утра по местному времени и будут работать до 18:00. Сразу после их закрытия ожидаются первые данные экзит-полов, которые дадут предварительное представление о результатах голосования.

Причиной проведения внеочередных выборов стал распад правящей коалиции, состоявшей из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии "Зеленые" (Die Grünen) и Свободной демократической партии (СвДП). Разногласия между союзниками, а также ухудшение экономической ситуации привели к роспуску парламента и назначению досрочных выборов.

Выборы важны не только с точки зрения формирования нового руководства Германии, но и для определения курса страны в ключевых сферах, таких как экономика, миграционная политика и ее роль в Европейском Союзе.

Правоцентристский блок под руководством Фридриха Мерца уверенно лидирует в опросах, набирая 28-32% поддержки. Мерц остается главным претендентом на пост канцлера вместо Олафа Шольца.

Последние данные опросов

В выборах участвуют 29 партий, однако основное соперничество разворачивается между такими политическими силами:

Христианско-демократический союз (ХДС) - лидер Фридрих Мерц. Правоцентристская партия, которая является фаворитом предвыборной гонки.

- лидер Фридрих Мерц. Правоцентристская партия, которая является фаворитом предвыборной гонки. Альтернатива для Германии (АдГ) - лидер Элис Вайдель. Националистическая, антииммигрантская партия, которая получает значительную поддержку, особенно в восточных регионах страны.

- лидер Элис Вайдель. Националистическая, антииммигрантская партия, которая получает значительную поддержку, особенно в восточных регионах страны. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - лидер Олаф Шольц, действующий федеральный канцлер, который пытается переизбраться на новый срок.

Согласно последним опросам Politico, правоцентристский блок ХДС/ХСС возглавляет предвыборную гонку с поддержкой около 30% избирателей. "Альтернатива для Германии" (АдГ) занимает второе место с 20%, а СДПГ набирает 16%, что может стать худшим результатом партии за всю послевоенную историю страны.