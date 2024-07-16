Кто получит повестку и будут ли рассылать их тем, кто обновил данные: ответ Минобороны

Военнообязанные, которые не обновили свои персональные данные до 16 июля, в первую очередь будут вызываться в ТЦК повестками для обновления данных.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Повестки по почте и штрафы. 14 вопросов к Минобороны о мобилизации после 16 июля".
Как сообщили РБК-Украина в Министерстве обороны, отправку повесток по почте будут осуществлять ТЦК и СП.
Военнообязанные, которые обновили данные, могут вызываться в ТЦК повестками с целью прохождения военно-врачебной комиссии для определения пригодности для прохождения воинской службы, разъяснили в МО.
При этом через приложение "Резерв+" вызов на ВВК не предусмотрен. Министерство обороны планирует ввести функционал, который позволит гражданам самостоятельно записываться для прохождения военно-врачебной комиссии через приложение, без необходимости посещать ВВК
Как разъяснили в Минобороны, повестка по почте будет считаться врученной фактически в любом случае.
В соответствии с постановлением Кабмина № 560 надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК СП:
Напомним, новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая. Перед этим Кабинет министров принял ряд решений. В частности, правительство определило надлежащие подтверждения оповещения о вызове в ТЦК в случае отправки повестки по почте.
Правительство определило, что повестка о вызове в ТЦК на адрес жительства может быть отправлена по истечении 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных.