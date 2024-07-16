Хто отримає повістку і чи надсилатимуть їх тим, хто оновив дані: відповідь Міноборони

Як повідомили РБК-Україна в Міністерстві оборони, відправлення повісток поштою здійснюватимуть ТЦК та СП.

Військовозобов'язані, які оновили дані, можуть викликатись у ТЦК повістками з метою проходження військово-лікарської комісії для визначення придатності для проходження військової служби, роз'яснили у МО.

При цьому через програму "Резерв+" виклик на ВЛК не передбачено. Міністерство оборони планує запровадити функціонал, який дозволить громадянам самостійно записуватись для проходження військово-лікарської комісії через додаток, без необхідності відвідувати ВЛК.

Повістка буде вважатися врученою

Як роз'яснили в Міноборони, повістка поштою вважатиметься врученою фактично в будь-якому випадку.

Відповідно до постанови Кабміну № 560 належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов'язаного про виклик до ТЦК СП: