Хто отримає повістку і чи надсилатимуть їх тим, хто оновив дані: відповідь Міноборони

Військовозобов'язані, які не оновили свої персональні дані до 16 липня, насамперед викликатимуться у ТЦК повістками для оновлення даних.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Повістки поштою та штрафи. 14 питань до Міноборони про мобілізацію після 16 липня".
Як повідомили РБК-Україна в Міністерстві оборони, відправлення повісток поштою здійснюватимуть ТЦК та СП.
Військовозобов'язані, які оновили дані, можуть викликатись у ТЦК повістками з метою проходження військово-лікарської комісії для визначення придатності для проходження військової служби, роз'яснили у МО.
При цьому через програму "Резерв+" виклик на ВЛК не передбачено. Міністерство оборони планує запровадити функціонал, який дозволить громадянам самостійно записуватись для проходження військово-лікарської комісії через додаток, без необхідності відвідувати ВЛК.
Як роз'яснили в Міноборони, повістка поштою вважатиметься врученою фактично в будь-якому випадку.
Відповідно до постанови Кабміну № 560 належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов'язаного про виклик до ТЦК СП:
Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня. Перед цим Кабінет міністрів ухвалив низку рішень. Зокрема, уряд визначив належні підтвердження сповіщення про виклик до ТЦК у разі надсилання повістки поштою.
Уряд визначив, що повістку про виклик до ТЦК на адресу проживання може бути надіслано через 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних.