Кабмин определил условия, при которых повестка считается врученной
Кабинет министров утвердил порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период. В частности, определены условия, при которых повестка считается врученной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 16 мая 2024 г. №560.
В частности, определено, что надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК при вручении повестки являются:
- личная подпись о получении повестки, видеозапись вручения повестки или ознакомление с ее содержанием, в том числе видеозапись доведения акта отказа от получения повестки;
- видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки.
Повестки по почте
Напомним, новый закон о мобилизации в Украине вступил в силу 18 мая. Кабинет министров принял пакет постановлений, утверждающих порядки мобилизации и военного учета.
В частности, правительство определило, что повестка о вызове в ТЦК на адрес места жительства может быть отправлена по истечении 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных.
Надлежащим подтверждением оповещения при отправке повестки по почте является:
- день получения такого почтового отправления лицом, подтверждаемым информацией и/или документами от почтового оператора;
- день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, сообщенного этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;
- день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить отправку или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, если это лицо не сообщило ТЦК другой адрес места жительства.