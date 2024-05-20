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Кабмин определил условия, при которых повестка считается врученной

Украина, Понедельник 20 мая 2024 14:40
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Кабмин определил условия, при которых повестка считается врученной Фото: правительство определило условия для вручения повестки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период. В частности, определены условия, при которых повестка считается врученной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 16 мая 2024 г. №560.

В частности, определено, что надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК при вручении повестки являются:

  • личная подпись о получении повестки, видеозапись вручения повестки или ознакомление с ее содержанием, в том числе видеозапись доведения акта отказа от получения повестки;
  • видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки.

Повестки по почте

Напомним, новый закон о мобилизации в Украине вступил в силу 18 мая. Кабинет министров принял пакет постановлений, утверждающих порядки мобилизации и военного учета.

В частности, правительство определило, что повестка о вызове в ТЦК на адрес места жительства может быть отправлена по истечении 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных.

Надлежащим подтверждением оповещения при отправке повестки по почте является:

  • день получения такого почтового отправления лицом, подтверждаемым информацией и/или документами от почтового оператора;
  • день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, сообщенного этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;
  • день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить отправку или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, если это лицо не сообщило ТЦК другой адрес места жительства.
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