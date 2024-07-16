Кто получит повестку и будут ли рассылать их тем, кто обновил данные: ответ Минобороны
Военнообязанные, которые не обновили свои персональные данные до 16 июля, в первую очередь будут вызываться в ТЦК повестками для обновления данных.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Повестки по почте и штрафы. 14 вопросов к Минобороны о мобилизации после 16 июля".
Как сообщили РБК-Украина в Министерстве обороны, отправку повесток по почте будут осуществлять ТЦК и СП.
Военнообязанные, которые обновили данные, могут вызываться в ТЦК повестками с целью прохождения военно-врачебной комиссии для определения пригодности для прохождения воинской службы, разъяснили в МО.
При этом через приложение "Резерв+" вызов на ВВК не предусмотрен. Министерство обороны планирует ввести функционал, который позволит гражданам самостоятельно записываться для прохождения военно-врачебной комиссии через приложение, без необходимости посещать ВВК
Повестка будет считаться врученной
Как разъяснили в Минобороны, повестка по почте будет считаться врученной фактически в любом случае.
В соответствии с постановлением Кабмина № 560 надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК СП:
- в случае вручения повестки - личная подпись о получении повестки, видеозапись вручения повестки или ознакомление с ее содержанием, в том числе видеозапись доказывания акта отказа от получения повестки, а также видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки;
- при отправке повестки средствами почтовой связи:
- день получения такой почтовой отправки лицом, что подтверждается информацией и/или документами от почтового оператора;
- день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, уведомленного этим лицом ТЦК СП при уточнении своих учетных данных;
- день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило ТЦК СП другого адреса места жительства.
Напомним, новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая. Перед этим Кабинет министров принял ряд решений. В частности, правительство определило надлежащие подтверждения оповещения о вызове в ТЦК в случае отправки повестки по почте.
Правительство определило, что повестка о вызове в ТЦК на адрес жительства может быть отправлена по истечении 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных.