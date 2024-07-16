Кто получит повестку и будут ли рассылать их тем, кто обновил данные: ответ Минобороны

Военнообязанные, которые не обновили свои персональные данные до 16 июля, в первую очередь будут вызываться в ТЦК повестками для обновления данных.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Повестки по почте и штрафы. 14 вопросов к Минобороны о мобилизации после 16 июля ".

Как сообщили РБК-Украина в Министерстве обороны, отправку повесток по почте будут осуществлять ТЦК и СП.

Военнообязанные, которые обновили данные, могут вызываться в ТЦК повестками с целью прохождения военно-врачебной комиссии для определения пригодности для прохождения воинской службы, разъяснили в МО.

При этом через приложение "Резерв+" вызов на ВВК не предусмотрен. Министерство обороны планирует ввести функционал, который позволит гражданам самостоятельно записываться для прохождения военно-врачебной комиссии через приложение, без необходимости посещать ВВК

Повестка будет считаться врученной

Как разъяснили в Минобороны, повестка по почте будет считаться врученной фактически в любом случае.

В соответствии с постановлением Кабмина № 560 надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК СП: