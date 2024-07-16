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Кто получит повестку и будут ли рассылать их тем, кто обновил данные: ответ Минобороны

Украина, Вторник 16 июля 2024 13:46
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Кто получит повестку и будут ли рассылать их тем, кто обновил данные: ответ Минобороны Фото: Повестки по почте с 16 июля отправят тем, кто не обновил данные (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец, Александр Белоус

Военнообязанные, которые не обновили свои персональные данные до 16 июля, в первую очередь будут вызываться в ТЦК повестками для обновления данных.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Повестки по почте и штрафы. 14 вопросов к Минобороны о мобилизации после 16 июля".

Как сообщили РБК-Украина в Министерстве обороны, отправку повесток по почте будут осуществлять ТЦК и СП.

Военнообязанные, которые обновили данные, могут вызываться в ТЦК повестками с целью прохождения военно-врачебной комиссии для определения пригодности для прохождения воинской службы, разъяснили в МО.

При этом через приложение "Резерв+" вызов на ВВК не предусмотрен. Министерство обороны планирует ввести функционал, который позволит гражданам самостоятельно записываться для прохождения военно-врачебной комиссии через приложение, без необходимости посещать ВВК

Повестка будет считаться врученной

Как разъяснили в Минобороны, повестка по почте будет считаться врученной фактически в любом случае.

В соответствии с постановлением Кабмина № 560 надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК СП:

  • в случае вручения повестки - личная подпись о получении повестки, видеозапись вручения повестки или ознакомление с ее содержанием, в том числе видеозапись доказывания акта отказа от получения повестки, а также видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки;
  • при отправке повестки средствами почтовой связи:
  • день получения такой почтовой отправки лицом, что подтверждается информацией и/или документами от почтового оператора;
  • день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, уведомленного этим лицом ТЦК СП при уточнении своих учетных данных;
  • день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило ТЦК СП другого адреса места жительства.

Напомним, новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая. Перед этим Кабинет министров принял ряд решений. В частности, правительство определило надлежащие подтверждения оповещения о вызове в ТЦК в случае отправки повестки по почте.

Правительство определило, что повестка о вызове в ТЦК на адрес жительства может быть отправлена по истечении 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных.

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