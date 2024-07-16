Хто отримає повістку і чи надсилатимуть їх тим, хто оновив дані: відповідь Міноборони
Військовозобов'язані, які не оновили свої персональні дані до 16 липня, насамперед викликатимуться у ТЦК повістками для оновлення даних.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Повістки поштою та штрафи. 14 питань до Міноборони про мобілізацію після 16 липня".
Як повідомили РБК-Україна в Міністерстві оборони, відправлення повісток поштою здійснюватимуть ТЦК та СП.
Військовозобов'язані, які оновили дані, можуть викликатись у ТЦК повістками з метою проходження військово-лікарської комісії для визначення придатності для проходження військової служби, роз'яснили у МО.
При цьому через програму "Резерв+" виклик на ВЛК не передбачено. Міністерство оборони планує запровадити функціонал, який дозволить громадянам самостійно записуватись для проходження військово-лікарської комісії через додаток, без необхідності відвідувати ВЛК.
Повістка буде вважатися врученою
Як роз'яснили в Міноборони, повістка поштою вважатиметься врученою фактично в будь-якому випадку.
Відповідно до постанови Кабміну № 560 належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов'язаного про виклик до ТЦК СП:
- у разі вручення повістки - особистий підпис про отримання повістки, відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доказування акта відмови від отримання повістки, а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов'язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки;
- при надсиланні повістки засобами поштового зв'язку:
- день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;
- день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення або день проставлення відмітки про відсутність особи на адресу місця проживання особи, повідомленої цією особою ТЦК СП при уточненні своїх облікових даних;
- день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення або день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК СП іншу адресу місця проживання.
Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня. Перед цим Кабінет міністрів ухвалив низку рішень. Зокрема, уряд визначив належні підтвердження сповіщення про виклик до ТЦК у разі надсилання повістки поштою.
Уряд визначив, що повістку про виклик до ТЦК на адресу проживання може бути надіслано через 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних.