Частая проблема. Могут ли отказать в отсрочке, даже если есть все документы

Оформить отсрочку и бронирование от мобилизации можно, если для этого есть законные основания, и военнообязанный при этом собрал все необходимые документы. Но даже в таких случаях иногда можно столкнуться с отказом.

Насколько распространена такая проблема, почему это бывает и как действовать, если все документы есть, а отсрочку не дают, в комментариях РБК-Украина объясняют эксперты-юристы.

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Отказ в отсрочке и брони: когда это бывает

Отказ в предоставлении отсрочки или бронирования даже при наличии всех документов, к сожалению, не является редкостью, говорит РБК-Украина советник юридической фирмы Gracers Сергей Савинский.

Часто это обусловлено как бюрократическими проблемами и нехваткой времени в ТЦК, так и несовершенной координацией между различными государственными органами, выдающими необходимые документы. Некоторые отказы могут быть мотивированы перегруженностью, что приводит к формальному отношению к рассмотрению документов.

"Если все документы в порядке, а отсрочку все равно не предоставляют, обращение в суд – один из эффективных способов решения проблемы", – обращает он внимание.

В то же время партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Рartners" Лидия Карплюк высказывает мнение в комментарии РБК-Украина, что такие случаи все же не являются столь частыми. Если сам человек или его работодатель при оформлении брони действительно подали все документы для конкретного основания отсрочки, указанные в ст. 23 "О мобилизационной подготовке и мобилизации", то отказ в предоставлении отсрочки будет незаконным.

"Комиссия, рассмотрев полученные документы, принимает решение об отказе в отсрочке, которое оформляется протоколом. Заявителю сообщают об этом по телефону, электронной почте или письмом не позднее следующего дня. В случае отказа уведомление предоставляется в письменном виде с указанием причин (по форме в приложении 7) . Решение можно обжаловать в суде", – отмечает специалист.

Отправляя сообщения с отказом в отсрочке, должны указать обоснованные причины.

"Если у человека есть одно из оснований для предоставления отсрочки и он подал на рассмотрение комиссии при ТЦК и СП заявление установленного образца вместе с подтверждающими право на отсрочку документами, то вряд ли получит решение об отказе, потому что нечем будет его обосновывать. Поэтому точно случаи безосновательных или необоснованных отказов не часты", – убеждена она.

Фото: Отправляя отказ в отсрочке, должны обязательно указывать причину такого решения (Getty Images)

Стоит ли обращаться в суд

Конечно, если человек не согласен с таким решением, он имеет право обжаловать его в суде, говорит Лидия Карплюк.

"Вместе с тем, если основание отказа такое, что его можно легко устранить, то иногда легче и проще исправить недостаток и заново подать документы, чем тратить время на возможно заведомо бесперспективное обжалование", – комментирует она.

Судебная практика показывает, что суды в большинстве своем поддерживают граждан, если у них есть подтверждающие документы и правовые основания для отсрочки, отмечает Сергей Савинский. Но специалист советует учитывать, что судебный процесс может занять время, поэтому стоит планировать свои действия заранее.

"Одна из самых болезненных проблем, с которыми сталкиваются компании и работники – задержка или полный отказ ТЦК вносить данные о работниках в систему "Обериг". Это приводит к тому, что работники не могут получить надлежащие им отсрочки или бронирование, а бизнес подвергается риску потерять ключевой персонал", – говорит Савинский.

Как решить эту проблему: три возможных шага

Первый шаг – самостоятельная подача запроса в ТЦК в соответствии с Законом Украины "Об обращениях граждан".

– самостоятельная подача запроса в ТЦК в соответствии с Законом Украины "Об обращениях граждан". Второй шаг – личное посещение ТЦК для получения информации.

– личное посещение ТЦК для получения информации. Третий шаг – адвокатский запрос, обязывающий ТЦК ответить в течение 5 дней. Но следует учитывать, что из-за значительной нагрузки ответы могут поступить с задержкой на 2-4 недели.

Если запросы будут и дальше игнорировать, то можно подать жалобу в высший орган ТЦК или обратиться в суд, говорит советник юридической фирмы Gracers.