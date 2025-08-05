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Худощавость или ожирение у ребенка. Педиатр объяснила, когда пора бить тревогу

Вторник 05 августа 2025 09:53
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Худощавость или ожирение у ребенка. Педиатр объяснила, когда пора бить тревогу Как определить, что у ребенка избыточный или недостаточный вес (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Пока одни родители тревожатся из-за недостатка килограммов, другие - борются с ожирением у своих детей. Стоит знать, какие показатели должны насторожить и почему внешний вид - не всегда точный индикатор здоровья.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказала врач-неонатолог Светлана Петриченко.

Что стоит знать

По словам эксперта, оценка физического развития детей проводится по графикам ВОЗ и Индексу массы тела (ИМТ) при каждом обязательном медицинском осмотре ребенка в возрасте до 5 лет.

При осмотре проводятся измерения длины/роста, массы тела, обвод головы. Это дает возможность увидеть тенденцию физического развития ребенка за период времени и обнаружить проблемы физического развития.

Для девочек и мальчиков графики физического развития разные, поскольку они развиваются по-разному.

Z-score ИМТ (индекс массы тела) - это стандартизированный показатель, который отражает, насколько ИМТ человека (особенно у детей и подростков) отклоняется от среднего значения для соответствующего возраста и пола в популяции.

Интерпретация показателей физического развития:

  • Z-score между линиями -2 и +2 - считается нормой
  • Z-score ниже -2 - может указывать на отставание в росте или весе, что требует консультации с врачом
  • Z-score выше +2 - может свидетельствовать об избыточном весе или ожирении или ускоренный рост (иногда - генетически или требует внимания и может свидетельствовать об эндокринных расстройствах)

Как рассчитать ИМТ

Индекс массы тела рассчитывается путем деления массы тела (в кг) на рост (в кв. м).

Результаты оценивается по графикам ВОЗ:

  • Z-score от -2 до +1 - норма.
  • Z-score от > +1 - риск избыточного веса или ожирения
  • Z-score от < -2 - дефицит массы и/или заболевание, которое вызвало резкую потерю массы

Что важно знать родителям:

  • одно измерение - не диагноз. Врач должен оценить показатели в динамике
  • показатели могут быть на нижних или верхних границах - это не всегда патология
  • графики ВОЗ - это ориентир, а не приговор
  • если показатели выходят за пределы нормы, то это может быть временно, индивидуально или сигнал для обследования ребенка

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