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Хрустящие маринованные огурцы на зиму: лучший рецепт

Рецепт маринованных огурцов на зиму (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Домашние маринованные огурцы остаются одной из самых популярных заготовок на зиму. Ниже приведен проверенный рецепт хрустящих и вкусных огурцов, который не требует сложных ингредиентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Татьяны Юшиной.

Маринованные огурчики по-венгерски

На 5 кг огурцов необходимо:

  • чеснок, лавровый лист, черный и душистый перец, гвоздика, сухие зерна горчицы
  • воды - 3,5 л
  • уксус - 0,5 л
  • сахар - 600 г
  • соль - 100 г

Легкий способ приготовления

Сначала огурцы нужно помыть и замочить в холодной воде на 2-3 часа.

В чистые баночки 0,5-1 литр положите по 1 зубчику чеснока, 1 лавровому листику, 1 гвоздичке (не обязательно, если любите), несколько горошин черного и душистого перца, 1 ч.л зерен горчицы.

После этого плотно наполните банки огурцами. В воду добавьте соль, сахар, уксус и доведите до кипения.

Залейте горячий маринад в банки и прикройте крышками.

На дно широкой кастрюли положить полотенце и на верх поставьте банки. Далее налейте в кастрюлю горячей воды и поставьте на огонь. Доведите воду до кипения и стерилизуйте огурцы 5-7 минут.

В конце достаньте банки, герметично закройте крышками и переверните. Накройте банки теплым одеялом, пока полностью не остынут.

Рецепт маринованных огурцов на зиму (фото: кадр из видео)

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консервацияОгурцы