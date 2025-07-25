Хрустящие маринованные огурцы на зиму: лучший рецепт

Домашние маринованные огурцы остаются одной из самых популярных заготовок на зиму. Ниже приведен проверенный рецепт хрустящих и вкусных огурцов, который не требует сложных ингредиентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Татьяны Юшиной.
На 5 кг огурцов необходимо:
Легкий способ приготовления
Сначала огурцы нужно помыть и замочить в холодной воде на 2-3 часа.
В чистые баночки 0,5-1 литр положите по 1 зубчику чеснока, 1 лавровому листику, 1 гвоздичке (не обязательно, если любите), несколько горошин черного и душистого перца, 1 ч.л зерен горчицы.
После этого плотно наполните банки огурцами. В воду добавьте соль, сахар, уксус и доведите до кипения.
Залейте горячий маринад в банки и прикройте крышками.
На дно широкой кастрюли положить полотенце и на верх поставьте банки. Далее налейте в кастрюлю горячей воды и поставьте на огонь. Доведите воду до кипения и стерилизуйте огурцы 5-7 минут.
В конце достаньте банки, герметично закройте крышками и переверните. Накройте банки теплым одеялом, пока полностью не остынут.
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