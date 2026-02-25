"Христианский долг": Сикорский назвал путь к примирению Украины и Польши

Сикорский в ответ на вопрос о проблемах исторического прошлого отметил, что прежде всего сторонам нужно прийти к согласию "относительно фактов".

"Мы можем иметь разные оценки. Вопреки тому, что хотят навязать те, кто стремится посеять между нами раздор, мы движемся в правильном направлении", - заверил он.

Сикорский добавил, что историки в основном пришли к согласию относительно фактов, которые имели место в прошлом и были болезненными для обеих наций.

"Министр Сибига и я, а также наши церкви, говорим об этом как о христианском долге - достойно похоронить погибших. И мы достигли прогресса, в частности несколько дней назад приняли решения, которые помогают снизить эмоциональное напряжение. И это способствует углублению польско-украинского сотрудничества. И я очень этому рад", - резюмировал он.