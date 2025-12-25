Кристина Горняк продемонстрировала стильный зимний "лук" с длинной шубой и уггами

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк продемонстрировала стильный образ. Ее "лук" выглядит одновременно уютно и трендово, а также идеально подходит для морозных прогулок.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Трендовая шуба и эстетика Mob Wife
Главным элементом образа стала длинная экошуба насыщенного шоколадного оттенка.
Этот фасон отсылает к популярному стилю "жены мафиози" - Mob Wife, где объемный мех играет ключевую роль. Дополнила образ меховая шапка-кубанка в тон шубы, придавшая луку особый шарм и завершенность.
Контраст и практичность в деталях
Под верхнюю одежду Кристина выбрала белоснежный комбинезон, который выгодно подчеркнул ее стройную фигуру и создал яркий контраст с темной шубой.
Такой прием не только добавляет стиля, но и делает образ более динамичным и заметным на фото.
Обувь и аксессуары для повседневного комфорта
Для удобства во время горного отдыха блогерша выбрала классические короткие угги рыжего цвета.
Высокие белые носки, одетые поверх комбинезона, стали стильным акцентом и продемонстрировали популярный прием современных модниц.
Завершают образ темные солнцезащитные очки и стакан кофе, которые подчеркивают эстетику "city girl на отдыхе" и создают атмосферу непринужденной роскоши.
Бывшая Остапчука задает тренды (фото: instagram.com/kristygor)
Образ Кристины Горняк демонстрирует, как сочетать комфорт и стиль в холодное время года.
Выбор экошубы насыщенного цвета, белоснежного комбинезона и контрастной обуви соответствует актуальным тенденциям моды 2026 года, а детали вроде высоких носков и аксессуаров добавляют образу современности и элегантности.
Блогерша в очередной раз подтвердила, что правильно подобранный зимний гардероб может быть и теплым, и модным одновременно.
Этот "лук" идеально подойдет для отдыха на природе, прогулок по городу или даже коротких фотосессий на фоне заснеженных пейзажей.
