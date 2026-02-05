RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

На Крещатике горит гостиница "Днепр": первые подробности

Фото: на Крещатике горит отель "Днепр" (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Константин Широкун

В Киеве на Крещатике сегодня утром, 5 февраля, вспыхнул пожар в гостинице "Днепр". Спасатели работают на месте происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

Читайте также: В центре Киева вспыхнул пожар: сильное задымление на Крещатике

"Спасатели ликвидируют пожар в Печерском районе. Возгорание произошло на 4-м этаже гостиницы "Днепр" на улице Крещатик", - сообщили в КГГА.

Отмечается, что на месте пожара работают все необходимые аварийно-спасательные службы.

Что известно о гостинице "Днепр"

Отель "Днепр" - это четырехзвездочный отель в центре Киева, который расположен на Европейской площади столицы. До июля 2020 находился в юридическом подчинении Государственного управления делами. В том же году была продана на аукционе за 1,11 млрд гривен.

Отель построен в 1964 году в самом начале Крещатика, на Европейской площади, неподалеку от государственных учреждений, стадиона "Динамо" и Национальной филармонии. Интерьер и дизайн ресторана в отеле "Днепр" выполнен архитектором Ирмой Каракис.

 

 

Резонансные пожары в Киеве

Напомним, в центре Киева, на улице Крещатик, 26 января, вспыхнул пожар в 4-этажном офисном помещении, произошло разрушение перекрытия.

Также 20 декабря на киевских Позняках произошел масштабный пожар - загорелось отдельное здание вблизи жилых домов на улице Анны Ахматовой.

В соцсетях быстро распространились фото и видео с места происшествия. По предварительным данным, огонь охватил одно из кафе, а очевидцы сообщали, что перед пожаром слышали звук, похожий на взрыв.

Также утром 7 декабря возгорание произошло в больнице Святошинского района Киева на улице Отдыха. Огонь потушили менее чем за час, из здания эвакуировали шесть человек, в том числе двух маломобильных пациентов. Причины инцидента устанавливают правоохранители.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевДнепрГСЧСПожар