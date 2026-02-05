На Крещатике горит гостиница "Днепр": первые подробности

В Киеве на Крещатике сегодня утром, 5 февраля, вспыхнул пожар в гостинице "Днепр". Спасатели работают на месте происшествия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.
"Спасатели ликвидируют пожар в Печерском районе. Возгорание произошло на 4-м этаже гостиницы "Днепр" на улице Крещатик", - сообщили в КГГА.
Отмечается, что на месте пожара работают все необходимые аварийно-спасательные службы.
Отель "Днепр" - это четырехзвездочный отель в центре Киева, который расположен на Европейской площади столицы. До июля 2020 находился в юридическом подчинении Государственного управления делами. В том же году была продана на аукционе за 1,11 млрд гривен.
Отель построен в 1964 году в самом начале Крещатика, на Европейской площади, неподалеку от государственных учреждений, стадиона "Динамо" и Национальной филармонии. Интерьер и дизайн ресторана в отеле "Днепр" выполнен архитектором Ирмой Каракис.
Напомним, в центре Киева, на улице Крещатик, 26 января, вспыхнул пожар в 4-этажном офисном помещении, произошло разрушение перекрытия.
Также 20 декабря на киевских Позняках произошел масштабный пожар - загорелось отдельное здание вблизи жилых домов на улице Анны Ахматовой.
В соцсетях быстро распространились фото и видео с места происшествия. По предварительным данным, огонь охватил одно из кафе, а очевидцы сообщали, что перед пожаром слышали звук, похожий на взрыв.
Также утром 7 декабря возгорание произошло в больнице Святошинского района Киева на улице Отдыха. Огонь потушили менее чем за час, из здания эвакуировали шесть человек, в том числе двух маломобильных пациентов. Причины инцидента устанавливают правоохранители.