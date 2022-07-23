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ЗСУ вдарили по Дар‘ївському мосту Херсонської області, - Хлань

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Субота 23 липня 2022 14:38
ЗСУ вдарили по Дар‘ївському мосту Херсонської області, - Хлань Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові вдарили по Дар‘ївському мосту через Інгулець.Це необхідно для порушення логістики ворога.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя.

"Сьогодні зранку, як завжди з хірургічною точністю, ЗСУ влучили в Дар‘ївський міст через Інгулець. Це - продовження операції по відрізанню херсонського угрупування росіян від постачання", - пише Хлань.

Як відзначив депутат облради, кожен міст, є слабким місцем в логістиці ворога. Це не звільнення міста, однак підготовчі кроки для цього.

"І, як на мене, ці удари демонструють головне - ми відходимо від радянської армії, яка штурмує міста, незважаючи на руйнування та втрати", - додає Хлань.

За словами депутата обласної ради, українські бійці стають частиною західної армії, яка береже життя своїх воїнів та використовує стратегію непрямих дій.

"Звісно без західного озброєння це було б неможливо. HIMARS і наші хлопці та дівчата з ЗСУ - це прекрасне поєднання", - пише Хлань.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 19 липня був обстріляний Антонівський міст в окупованому Херсоні. Окупаційна "влада" міста оголосила про "тимчасове обмеження руху" шляхопроводом.

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