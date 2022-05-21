Не хочуть воювати за РФ. Чоловіки окупованого Донбасу активно співпрацюють з ГУР

Серед мешканців окупованих територій збільшилась кількість тих, хто співпрацює з СБУ та розвідниками. Зокрема, чоловіки саботують вказівки окупантів, попри погрози арештом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки.

"На фоні військових невдач та втрат живої сили, яких кожного дня зазнають окупаційні війська, населення Донбасу намагається саботувати вказівки загарбників та уникати будь-якої співпраці з органами окупаційної влади", - йдеться в повідомленні. В ГУР додають, що після повного розгрому захисниками України кількох підрозділів, до складу яких входили насильно мобілізовані мешканці Донбасу, чоловіки з Донеччини та Луганщини, навіть попри загрози арештів, категорично відмовляються воювати в збройних силах РФ.