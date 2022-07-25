Бажають збудувати дорогу до Криму та Одеси. У Кремлі розробили план "відновлення" Маріуполя

Кремль розробив план "відновлення" Маріуполя. Він нібито має пройти в три етапи - до кінця 2022 року, з 2023-го по 2025-й і до 2040 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ, переданий від джерел у розвідці " Донбас.Реалії ".

Відповідно до цього плану на першому етапі планується "відновити" життєво необхідну інфраструктуру, а також "особливу увагу приділено зоні розміщення цвинтаря", для якої рекомендовано використовувати територію аеропорту.

До 2025 року заплановано "будівництво житла, відновлення та розвиток інженерної та транспортної інфраструктури".

До 2040 року у Кремлі хочуть забезпечити "бюджетну ефективність та економічну самодостатність територій міста".

Також у плані фігурує будівництво залізничної дороги "Волноваха - Маріуполь" та формування "міжнародного транспортного коридору", тобто автомагістралі через Маріуполь до анексованого Криму та Одеси.

Щодо "Азовсталі", у "концепції" розписано чотири варіанти. Зокрема, йдеться про відновлення виробництва, створення якогось громадсько-ділового майданчика та два сценарії будівництва парку.

Найдорожчим, вважають у російському уряді, саме відновлення виробництва - воно може коштувати майже 300 мільйонів рублів, інші варіанти значно дешевші.