12 замість 300. Окупанти назвали кількість жертв під завалами в драмтеатрі Маріуполя
Російські військові продовжують приховувати кількість загиблих у Маріуполі. Тому зменшили кількість загиблих під завалами драмтеатру в 25 разів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"МЧС так званої "днр" посилаючись на звіти МСЧ Росії, що працює в Маріуполі, оприлюднює данні про загиблих в Драматичному театрі. Їх виявилось…. 12. 12 людей за даними "днр" загинули в Драматичному театрі. Навіть по мінімальному сценарію там загинуло понад 300", - зазначив він.
За словами Андрющенка, скоріш за все, тіла інших 288 загиблих окупанти сховали в черговій братській могилі.
"Де поділись тіла інших - ми теж розуміємо. Скрито під номерами в безіменних братських могилах Мангуша", - констатує він.
Як і передбачалося, після розбору завалів в Маріуполі, під якими кожен день знаходять близька 100 загиблих, окупанти будуть розповідати про відсутність жертв взагалі.
Як повідомлялося, супутник зафіксував уже четверте місце масового поховання біля оточеного Маріуполя - у самому місті неподалік Центрального цвинтаря. Братська могила з'явилася ще на початку березня.
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