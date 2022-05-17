12 замість 300. Окупанти назвали кількість жертв під завалами в драмтеатрі Маріуполя

Російські військові продовжують приховувати кількість загиблих у Маріуполі. Тому зменшили кількість загиблих під завалами драмтеатру в 25 разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"МЧС так званої "днр" посилаючись на звіти МСЧ Росії, що працює в Маріуполі, оприлюднює данні про загиблих в Драматичному театрі. Їх виявилось…. 12. 12 людей за даними "днр" загинули в Драматичному театрі. Навіть по мінімальному сценарію там загинуло понад 300", - зазначив він.

За словами Андрющенка, скоріш за все, тіла інших 288 загиблих окупанти сховали в черговій братській могилі.

"Де поділись тіла інших - ми теж розуміємо. Скрито під номерами в безіменних братських могилах Мангуша", - констатує він.