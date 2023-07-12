Хотел сдать город и помогал оккупантам. Экс-руководителю СБУ в Харьковской области объявлено подозрение

Как выяснили следователи, он, подозреваемый, имея информацию о проведении 24 февраля 2022 года Россией наступательной операции на территорию Украины, совершал незаконные действия. Он начал подрывную деятельность против Украины с целью нанесения ущерба обороноспособности и государственной безопасности.

Бывший руководитель был уверен в победе России и занял сторону оккупантов.

В частности, он организовал попытку отстранения Председателя Харьковской областной государственной (военной) администрации от выполнения возложенных на него обязанностей.

Дискредитировал действующую власть Харькова и Харьковской области посредством освещения в СМИ недостоверной информации с целью дестабилизации ситуации в области.

Также было установлено, что мешал функционированию единой системы управления сил безопасности и сил обороны в Харькове и области.

Кроме этого, его подозревают в невыполнении возложенных на СБУ в Харьковской области задач. Он при отсутствии никаких законных оснований отдал приказ личному составу управления покинуть место несения службы при отсутствии предпосылок для этого.

Он создал условия для сдачи России оружия, боеприпасов, средств обеспечения боевых действий, средств индивидуальной защиты военнослужащих.

Фото: задержание подозреваемого (gp.gov.ua)

Вероятно, речь идет о бывшем начальнике управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романе Дудине.

Он был задержан правоохранителями в сентябре 2022 года.

Отметим, Дудина с должности начальника СБУ Харьковской области уволил президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, Дудин "не работал в защиту Харькова с первых дней, а думал только о себе лично".

Позже и. о. председателя управления СБУ Харьковской области был назначен полковник Андрей Дармограй.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.