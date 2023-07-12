Хотів здати місто і допомагав окупантам. Екс-керівнику СБУ в Харківській області оголошено підозру

Як з'ясували слідчі, він, підозрюваний маючи інформацію про проведення 24 лютого 2022 року Росією наступальної операції на територію України, вчиняв незаконні дії. Він розпочав підривну діяльність проти України з метою заподіяння шкоди обороноздатності та державній безпеці.

Колишній керівник був впевнений у перемозі Росії та зайняв сторону окупантів.

Зокрема він організував спробу усунення Голови Харківської обласної державної (військової) адміністрації від виконання покладених на нього обов'язків.

Дискредитував чинну владу Харкова та Харківської області шляхом висвітлення в ЗМІ недостовірної інформації з метою дестабілізації ситуації в області.

Також було встановлено, що він заважав функціонуванню єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони у Харкові та області.

Окрім цього його підозрюють у невиконанні покладених на СБУ в Харківській області завдань. Він за відсутності жодних законних підстав віддав наказ особовому складу управління покинути місце несення служби за відсутності передумов для цього.

Він створив умови для здачі Росії зброї, боєприпасів, засобів забезпечення бойових дій, засобів індивідуального захисту військовослужбовців.

Фото: затримання підозрюваного (gp.gov.ua)

Ймовірно, мова йде про колишнього начальника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна.

Він був затриманий правоохоронцями у вересні, 2022 року.

Відзначимо, Дудіна з посади начальника СБУ Харківської області звільнив президент України Володимир Зеленський. За словами голови держави, Дудін "не працював на захист Харкова з перших днів, а думав тільки про себе особисто".

Пізніше в. о. голови управління СБУ Харківської області був призначений полковник Андрій Дармограй.

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