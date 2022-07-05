Харківська область отримала тимчасового керівника СБУ: хто ним став
В Харківській області призначили тимчасово виконуючого обов'язки голови Управління СБУ. Ним став полковник Андрій Дармограй.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання сесії Харьковської обласної ради.
"На сьогодні дійсно на мене покладено тимчасове виконання обов'язків начальника Управління Служби безпеки України в Харківській області...Колектив і Управління СБУ продовжує виконувати свої обов'язки й покладені завдання в межах компетенції СБУ, здатні виконувати будь-які завдання будь-якої складності", - сказав Дармограй.
Що про нього відомо
За даними місцевих ЗМІ, теперішній тимчасовий очільник Андрій Дармограй - полковник, раніше він служив в Харківському Управлінні Служби безпеки України.
Звільнення Дудіна
Нагадаємо, що до цього керівником СБУ в області був Роман Дудін.
Однак президент Володимир Зеленський звільнив його у день свого візиту до Харкова, пояснивши це тим, що Дудін не працював на захист міста з перших днів війни.
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