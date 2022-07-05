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Харківська область отримала тимчасового керівника СБУ: хто ним став

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Харків, Вівторок 05 липня 2022 13:37
Харківська область отримала тимчасового керівника СБУ: хто ним став Фото: Андрій Дармограй (objectiv.tv)
Автор: Марія Кучерявець

В Харківській області призначили тимчасово виконуючого обов'язки голови Управління СБУ. Ним став полковник Андрій Дармограй.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання сесії Харьковської обласної ради.

"На сьогодні дійсно на мене покладено тимчасове виконання обов'язків начальника Управління Служби безпеки України в Харківській області...Колектив і Управління СБУ продовжує виконувати свої обов'язки й покладені завдання в межах компетенції СБУ, здатні виконувати будь-які завдання будь-якої складності", - сказав Дармограй.

Що про нього відомо

За даними місцевих ЗМІ, теперішній тимчасовий очільник Андрій Дармограй - полковник, раніше він служив в Харківському Управлінні Служби безпеки України.

Звільнення Дудіна

Нагадаємо, що до цього керівником СБУ в області був Роман Дудін.

Однак президент Володимир Зеленський звільнив його у день свого візиту до Харкова, пояснивши це тим, що Дудін не працював на захист міста з перших днів війни.

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Служба безпеки України Харків
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