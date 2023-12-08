Хотел украсть миллионы на закупке запчастей для Су-27. Задержали главу завода

"Речь идет о модулях усиления мощности бортовых радиолокационных систем на украинских истребителях СУ-27", - отмечают в пресс-службе.

По данным следствия, директор одного из оборонных предприятий "Укроборонпрома" с сообщниками пытался украсть почти 4 млн бюджетных гривен на закупке соответствующего авиаоборудования.

"Именно на эту сумму он заключил договор с аффилированной коммерческой структурой на приобретение авиационного модуля", - рассказали в СБУ.

Впрочем, поставщик передал на госпредприятие неисправные комплектующие, а его глава распорядился взять на баланс бракованную продукцию и оплатить.

"Для этого чиновник подписал бухгалтерские документы на прием неисправного имущества. На их основании оборонная компания перечислила коммерсантам первую часть платежа в размере 1,9 млн грн", - отметили в ведомстве.

Позже участники схемы планировали вывести эти деньги "в тень" через подконтрольные фирмы, обналичить и распределить между собой.

Однако правоохранители своевременно разоблачили сделку и поэтапно ее задокументировали. После этого на всю сумму договора в размере 3,9 млн. грн. был наложен арест и тем самым заблокированы попытки их присвоения.

Уже экс-директору госпредприятия, руководителю фирмы-поставщика и еще двум их сообщникам сообщено о подозрении. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщалось, ранее было разоблачено руководство запорожского завода электрооборудования на масштабных убытках бюджета Украины. До ноября 2022 года предприятием владел олигарх из России Константин Григоришин.

Кроме того, СБУ задержала "законсервированного" агента российской спецслужбы, устроившегося на оборонный завод в Кировоградской области. Он начал "помогать" ФСБ РФ после того, как долгое время проработал на предприятиях страны-агрессора.