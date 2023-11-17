Десятки миллионов убытков. СБУ разоблачила служащих завода, который принадлежал олигарху РФ

Разоблачено руководство запорожского завода электрооборудования на масштабных убытках бюджета Украины. До ноября 2022 года предприятием владел олигарх из России Константин Григоришин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Что случилось

Согласно данным следствия, в течение 2018-2021 годов топ-менеджмент завода организовал схему вывода бюджетных средств в виде неуплаты земельного налога. Сделка нанесла нашей стране ущерб на более чем 43 млн гривен. Организаторы "схемы" поэтапно перевели сумму на счета холдинговых компаний Григоришина на территории России.

Для маскировки "транзакций" подозреваемые оформляли их как погашение финансовых обязательств завода перед компаниями вышеупомянутого олигарха.

Фото: СБУ разоблачила служащих завода, принадлежавшего олигарху РФ (ssu.gov.ua)

"Чтобы реализовать преступную схему, руководство запорожского предприятия искусственно занижало коэффициент для уплаты земельного налога. Для этого фигуранты вносили недостоверные сведения в финансово-хозяйственную и отчетную документацию. После разоблачения сделки еще до начала полномасштабного вторжения России Служба безопасности инициировала проведение судебно-экономических экспертиз", - объясняет СБУ.

Что грозит

Финансовому директору и главному бухгалтеру предприятия было сообщено о подозрении по:

ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 - уклонение от уплаты налога, совершенное должностным лицом предприятия в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц;

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 - служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц.

"Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", - пишет СБУ.