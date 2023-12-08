Хотів вкрасти мільйони на закупівлі запчастин для Су-27. Затримали главу заводу

"Мова йде про модулі підсилення потужності бортових радіолокаційних систем на українських винищувачах СУ-27", - зазначають в прес-службі.



За даними слідства, директор одного з оборонних підприємств "Укроборонпрому" разом зі спільниками намагався вкрасти майже 4 млн бюджетних гривень на закупівлі відповідного авіаобладнання.



"Саме на цю суму він уклав договір з афілійованою комерційною структурою на придбання авіаційного модуля", - розповіли в СБУ.

Втім, постачальник передав на держпідприємство несправні комплектуючі, а його очільник розпорядився взяти на баланс браковану продукцію та оплатити.



"Для цього посадовець підписав бухгалтерські документи на приймання несправного майна. На їх підставі оборонна компанія перерахувала комерсантам першу частину платежу у розмірі 1,9 млн грн", - зазначили у відомстві.



У подальшому учасники схеми планували вивести ці гроші "у тінь" через підконтрольні фірми, обготівкувати та розподілити між собою.



Однак, правоохоронці своєчасно викрили оборудку та поетапно її задокументували. Після цього на всю суму договору у розмірі 3,9 млн грн було накладено арешт і тим самим заблоковано спроби їх привласнення.

Наразі вже екс-директору держпідприємства, керівнику фірми-постачальника та ще двом їхнім спільникам повідомлено про підозру. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Як повідомлялось, раніше було викрито керівництво запорізького заводу електрообладнання на масштабних збитках бюджету України. До листопада 2022 року підприємством володів олігарх з Росії Костянтин Григоришин.

Крім того, СБУ затримала "законсервованого" агента російської спецслужби, який влаштувався до оборонного заводу у Кіровоградській області. Він почав "допомагати" ФСБ РФ після того, як довгий час пропрацював на підприємствах країни-агресора.