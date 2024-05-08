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Хотел попасть в Европу прямо с фронта в Украине. В Польше задержали оккупанта РФ

Польша, Среда 08 мая 2024 10:40
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Хотел попасть в Европу прямо с фронта в Украине. В Польше задержали оккупанта РФ Фото: в Польше задержали российского военного, пытавшегося попасть в Европу, дезертировав с фронта в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российский оккупант был задержан в Польше. Он хотел попасть в Европу прямо с фронта в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

Так, как пишет издание, дезертировавшего российского захватчика задержали польские пограничники сразу после того, как он пересек белорусскую границу.

Об инциденте действительно известно не много. В частности, польские пограничники не скрывают, что задержанному российскому военному 41 год.

Во время задержания он находился в штатском и без оружия. Польские пограничники считают, что он пытался нелегально попасть в Польшу через Беларусь прямо с украинского фронта.

"По нашим данным, у него обнаружили российские военные документы, в том числе контракт с армией РФ об участии в военных действиях против Украины", - пишет издание.

Чтобы попасть в Европу, россиянин пытался воспользоваться каналом миграции, организованным режимом Александра Лукашенко в Беларуси. Им частно пользуются иностранцы преимущественно с Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии.

Как стало известно журналистам RMF FM, 41-летнего дезертира сейчас тщательно проверяют польские службы. При этом в польской погранслужбе более развернутые комментарии по поводу инцидента не предоставляют.

Миграционный кризис в Европе

Проблема мигрантов, пытающихся незаконно пересечь границу Беларуси и Польши и попасть в Европу стоит уже довольно давно. Например, новый виток кризиса возник в 2021 году.

Причем он, вероятно был создан искусственно, поскольку в Беларусь свозили мигрантов из Ирака, Сирии, Афганистана и бедных африканских стран специальными рейсами.

В ноябре 2021 года сообщалось, что Еврокомиссия предусмотрела до 3,5 млн евро на возвращение мигрантов с территории Беларуси в страны происхождения. А в Беларуси тогда заявляли, что на территории страны находятся до 7 тысяч мигрантов. Подробнее о проблеме - в материале.

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