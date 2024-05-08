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Хотів потрапити до Європи прямо з фронту в Україні. У Польщі затримали окупанта РФ

Польща, Середа 08 травня 2024 10:40
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Хотів потрапити до Європи прямо з фронту в Україні. У Польщі затримали окупанта РФ Фото: у Польщі затримали російського військового, який намагався потрапити до Європи, дезертувавши з фронту в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російського окупанта було затримано у Польщі. Він хотів потрапити до Європи прямо з фронту в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.

Так, як пише видання, російського загарбника, який дезертував, затримали польські прикордонники одразу після того, як він перетнув білоруський кордон.

Про інцидент насправді відомо не багато. Зокрема, польські прикордонники не приховують, що затриманому російському військовому 41 рік.

Під час затримання він був у цивільному та без зброї. Польські прикордонники вважають, що він намагався нелегально потрапити до Польщі через Білорусь, прямо з українського фронту.

"За нашими даними, у нього виявили російські військові документи, зокрема контракт з армією РФ про участь у військових діях проти України", - пише видання.

Щоб потрапити в Європу, росіянин намагався скористатися каналом міграції, організованим режимом Олександра Лукашенка в Білорусі. Ним частно користуються іноземці переважно з Близького Сходу, Північної Африки та Центральної Азії.

Як стало відомо журналістам RMF FM, 41-річного дезертира зараз ретельно перевіряють польські служби. При цьому у польській прикордонслужбі більш розгорнуті коментарі щодо інциденту не надають.

Міграційна криза в Європі

Проблема мігрантів, які намагаються незаконно перетнути кордон Білорусі та Польщі і потрапити до Європи стоїть вже досить давно. Наприклад, новий виток кризи виник у 2021 році.

Причому він, ймовірно, був створений штучно, оскільки до Білорусі звозили мігрантів з Іраку, Сирії, Афганістану та бідних африканських країн спеціальними рейсами.

У листопаді 2021 року повідомлялося, що Єврокомісія передбачила до 3,5 млн євро на повернення мігрантів з території Білорусі до країн походження. А у Білорусі тоді заявляли, що на території країни перебувають до 7 тисяч мігрантів. Докладніше про проблему - у матеріалі.

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Польща кордон з Білоруссю Війна в Україні
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