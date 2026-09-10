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Хотели украсть миллионы на закупках: СБУ разоблачила схему с топ-чиновниками Луганской ОВА

16:35 10.09.2026 Чт
2 мин
Злоумышленникам грозит длительный срок лишения свободы
aimg Валерий Ульяненко
Хотели украсть миллионы на закупках: СБУ разоблачила схему с топ-чиновниками Луганской ОВА Фото: СБУ разоблачила коррупционную схему с топ-чиновниками Луганской ОВА (facebook com SecurSerUkraine)
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В Луганской областной военной администрации разоблачили коррупционную схему. Чиновники пытались присвоить 5 миллионов гривен бюджетных средств во время проведения госзакупок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сотрудники Службы безопасности при содействии главы Луганской ОВА задержали организаторов схемы - руководителя одного из департаментов администрации, его заместителя и их сообщника, являющегося владельцем аффилированной компании.

По данным расследования, чиновники искусственно создавали видимость конкуренции при проведении тендеров. Это позволяло обеспечивать победу подконтрольным предприятиям, от которых организаторы схемы ежемесячно получали "откаты".

Чтобы скрыть передачу нелегальных средств, фигуранты отправляли деньги по почте. Правоохранители задокументировали такие "посылки" из Кропивницкого и Закарпатья.

Фото: задержание фигурантов коррупционной схемы (СБУ)

Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику, черновые записи с расчетами "откатов" и наличные, полученные преступным путем.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 УК (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах в условиях военного положения). Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, недавно СБУ разоблачила схему присвоения более 12 млн гривен на закупки FPV-дронов для ВСУ. В результате военные на Харьковском направлении не получили ни одного из 580 запланированных дронов.

Ранее СБУ разоблачила масштабную схему продажи медикаментов для медучреждений и СОУ по искусственно завышенным ценам. Она нанесла госбюджету более 80 млн гривен ущерба.

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