Списали 580 дронов для ВСУ как "потерянные в бою": СБУ разоблачила схему на 12 млн грн

СБУ разоблачила схему присвоения более 12 млн гривен на закупки FPV-дронов для армии. В результате защитники Харьковского направления не получили ни одного из 580 запланированных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

Организатором преступной схемы оказался бывший командир одной из бригад Сил территориальной обороны в Киевской области, находившийся на своем посту во время совершения преступления. К противоправной деятельности он привлек еще троих человек.

Расследование установило, что чиновник организовал фиктивную закупку 580 FPV-дронов на общую сумму более 12 млн гривен.

Беспилотники должны были отправить украинским воинам на Харьковское направление, однако из-за подделки договоров ни один из них так и не попал к военным. Это отрицательно повлияло на выполнение боевых задач на передовой.

Как пытались скрыть преступление

Несмотря на отсутствие техники, злоумышленники оформили документы так, будто дроны были успешно переданы воинам.

Экскомбриг предоставил на подпись поддельные акты приемки-передачи дронов, а затем требовал от подчиненных скрыть факт отсутствия беспилотников во время проверок и оформить документы на списание имущества как якобы потерянного во время боев.

Фото: задержание фигурантов схемы с дронами для ВСУ (СБУ)

Сотрудники военной контрразведки и следователи СБУ задержали чиновника непосредственно по месту службы вместе с тремя сообщниками. Сейчас он уволен с занимаемой должности.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-1 УК (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Расследование продолжается для привлечения к ответственности всех участников схемы.