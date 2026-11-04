Хотели вывезти нацгвардейца: СБУ задержала троих организаторов провокаций под Киевом

Следствие установило, что 30 октября жительница Киевской области получила заказ за денежное вознаграждение от другой жительницы столичного региона. Задачей было вывезти военного НГУ за пределы пункта временной дислокации.

Для реализации плана фигурантка выдавала себя за медика. Она использовала частный автомобиль, не имеющий отношения к официальным медучреждениям Украины.

К преступлению женщина привлекла своего знакомого. За деньги он согласился сыграть роль "фельдшера" и накануне провел доразведку вблизи пункта расположения подразделения НГУ.

Провокации и задержание

Находясь у пункта дислокации НГУ, псевдомедик начала распространять в соцсетях манипулятивную информацию. Это вызвало общественный резонанс и спровоцировало стычки и препятствование деятельности сил обороны.

В ходе проверки телефона провокатора правоохранители обнаружили переписку с третьими лицами, где обсуждались сценарии несанкционированных акций против украинских защитников.

Кроме того, правоохранители задержали активную участницу беспорядков, которая призвала блокировать и повредить автобус Нацгвардии.

Какое наказание грозит фигурантам

Следователи СБУ сообщили заказчику провокаций и двум ее сообщникам о подозрениях по двум статьям УК Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ или других военных формирований в условиях военного положения).

Правоохранители уже подали в суд ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.