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Хотели отдать полстраны. В Польше скандал из-за планов экс-правительства по обороне от РФ

Варшава, Понедельник 18 сентября 2023 15:59
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Хотели отдать полстраны. В Польше скандал из-за планов экс-правительства по обороне от РФ Фото: Мариуш Блащак, министр обороны Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бывшее правительство Польши планировало отдать в оккупацию полстраны в случае нападения России. Такой план утвердили еще в 2011 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польскую правящую партию "Право и справедливость" в Twitter.

Партия обнародовала ролик, в котором действующий министр обороны Мариуш Блащак утверждал, что еще в 2011 году тогдашний глава Минобороны Богдан Клих утвердил план обороны от возможного вторжения. Он предусматривал, что самостоятельная оборона страны продлится максимум две недели, а через семь дней противник выйдет на правый берег реки Висла (протекает через центр страны, в том числе в Варшаве).

Также в видео были приведены фотографии фрагментов такого плана по обороне страны. В то же время их подтвердил бывший польский генерал Мирослав Ружанский.

"Гражданская платформа" (бывшая правящая партия, члены которой утверждали план по обороне - ред.) злится, что мы раскрыли их планы передать половину Польши в руки врага... Вы готовили повтор Бучи и Ирпеня и хотели превратить Варшаву в прифронтовой город!", - отметил Блащак.

Выборы в Польше

Стоит заметить, что такой скандал произошел в стране на фоне предстоящих парламентских выборов в Польше. В них участвует как действующая правящая партия "Право и справедливость", так и "Гражданская платформа".

Выборы состоятся 15 октября 2023 года. На них будут избраны 560 членов Национального собрания (парламента) - 460 депутатов Сейма (нижняя палата) и 100 членов Сената (верхняя палата).

Напомним, ранее власти Польши решили продлить ограничения на импорт украинского зерна.

Украина в ответ подает иск во Всемирную торговую организацию, поскольку считает, что Варшава сделала это в интересах предвыборного политического популизма.

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