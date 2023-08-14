Хотели избежать мобилизации. СБУ разоблачила схему с фиктивными "многодетными отцами"

Правоохранители обнаружили и ликвидировали схему по незаконной выдаче справок о статусе "многодетного отца". Их продавали для желающих избежать мобилизации в ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области.

Детали дела

Схема заключалась в изготовлении поддельных свидетельств о рождении ребенка и справок о многодетном составе семьи. Стоимость такого "документа" составляла 4 тысячи долларов.

"К функционированию незаконной схемы причастны жители столичного региона и нескольких западных областей. Дельцы находили клиентов с помощью объявлений в интернете", - сообщили в СБУ.

Задержание одного из организаторов схемы

Одного из организаторов сделки СБУ задержала в Киеве на "горячем" во время передачи подделки. За 8 тысяч долларов военнообязанный "клиент" с одним реальным ребенком стал "многодетным отцом".

Фото: Задержание (facebook.com/ssu.kyiv)

Он получил свидетельства о рождении еще на двоих детей, а вместе с тем - "законные" основания избежать призыва на военную службу и выезда за границу.

Что угрожает организатору схемы

Во время осмотра автомобиля и места жительства дельца правоохранители обнаружили доказательства его противоправной деятельности:

денежные средства;

черновые записи;

переписка с сообщниками;

несколько готовых пакетов "документов";

другие доказательства противоправной деятельности.

Сейчас правоохранители устанавливают количество лиц, которые воспользовались "услугами" дельца. 38-летнему жителю Киева сообщено о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Фигурант находится под арестом. Ему грозит 9 лет заключения.

Схемы выезда военнообязанных за границу

Во время военного положения в Украине, которое Рада продлила до 19 ноября, мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. Но некоторые пользуются "услугами" мошенников, которые чаще всего за приличные деньги готовы "помочь" с выездом из Украины.

В частности, буквально недавно была раскрыта очередная схема, когда руководитель и работники одного из ТЦК и СП в Краматорском районе Донецкой области производили фиктивные документы для выезда военнообязанных граждан за границу. Пятерых "клиентов" остановили пограничники при попытке уехать.