"Организовывали" выезд за границу за деньги. Будут судить работников военкомата

Руководитель и работники одного из ТЦК и СП в Краматорском районе Донецкой области производили фиктивные документы для выезда военнообязанных граждан за границу. Пятерых "клиентов" остановили пограничники во время попытки выехать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований .

"Фигуранты организовали схему по выдаче фиктивных временных удостоверений военнообязанным и справок военно-врачебной комиссии, в которых отмечалось, что лицо непригодно к военной службе", - говорится в сообщении.

Как работала схема?

Так, начальник территориального центра самостоятельно подыскивал "клиентов", желавших уехать за пределы Украины. Цена "услуги" составляла 2-3 тысячи долларов США.

Пятерых "клиентов" пограничники остановили на пунктах пропуска при попытке использовать поддельные документы для выезда из Украины в Черновицкой и Закарпатской областях.

Начальник одного из районных территориальных центров комплектования обвиняется в образовании организованной группы и организации незаконной переправки лиц через государственную границу, и в организации служебного подлога (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 332, ч.2). 3 статьи 27 части 3 статьи 28 части 1 статьи 366, части 3 статьи 28 части 1 статьи 366 УК Украины).

Две работницы территориального центра обвиняются в содействии в незаконной переправке лиц через государственную границу и в служебном подлоге, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

Схемы выезда военнообязанных за границу в Украине

Во время военного положения в Украине, которое Рада продлила в конце мая до 18 августа, мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет.

На данный момент в Украине постоянно разоблачают схемы незаконного выезда за границу. Например, недавно в трех областях Украины раскрыли новые схемы незаконного выезда мужчин за границу. Стоимость таких "услуг" составила 12 тысяч евро. Кроме того, ранее СБУ в Киеве разоблачила "типографию", которая издавала поддельные справки о непригодности к армии.