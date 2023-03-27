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Премьер Японии будет призывать Китай "действовать ответственно" касательно Украины

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Токио, Понедельник 27 марта 2023 15:36
Премьер Японии будет призывать Китай "действовать ответственно" касательно Украины Фото: премьер-министр Японии Фумио Кисида (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Япония будет призывать Китай к ответственным действиям касательно войны России против Украины, поскольку Москва не демонстрирует, что готова к уступкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды, которого цитирует NHK.

Соответствующее заявление глава правительства сделал во время пленарного заседания верхней палаты парламента. Он отчитался о своем недавнем визите в Украину.

Кисида отметил, что Россия не демонстрирует никаких признаков готовности к уступкам, поскольку продолжает атаковать Украину. Также он прокомментировал отношение Китая к войне в Украине. Премьер заявил, что будет призывать Пекин "действовать ответственно", поскольку Япония продолжает обмениваться с Китаем мнениями о войне.

Кроме того, Кисида отметил, что сроки начала переговоров должны зависеть от воли Украины, которая самостоятельно определяет свое будущее.

Напомним, 21 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида посетил Украину с визитом. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Кроме того, Кисида заявил, что Япония выделит Украине 30 млн долларов для закупки нелетального вооружения.

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